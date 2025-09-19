'Sendas y veredas' de un fotógrafo berciano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de León alberga la exposición Sendas y veredas. Proyectos fotográficos, de José María Álvarez. La muestra, con entrada gratuita, puede visitarse hasta el 16 de noviembre. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, y el director del Museo de León, Luis Grau, junto con el autor, presentaron la exposición que reúne los cuatro proyectos fotográficos Faber, Obras de hielo, Curavacas sur y Las ruinas del olvido, que el fotógrafo de Cacabelos realizó entre 1992 y 2021. La obra de este fotógrafo se reconoce por el uso de la fotografía tradicional para reflejar su formación escultórica y su interés en el paisaje y el territorio.

Sus imágenes exploran la interacción humana con el medio natural, capturando lugares cargados de memoria y poética. A través de sus proyectos, ofrece una mirada reflexiva sobre el tiempo, la naturaleza y lo sagrado olvidado. Amantes y curiosos de la fotografía podrán visitar las obras expuestas de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y José María Álvarez es doctor en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. De formación escultórica, utiliza la fotografía tradicional como una mirada particular de representación y un acto de reflexión. Desde 1992 desarrolla una nueva propuesta de sus preocupaciones anteriores enraizadas en el movimiento Land Art.