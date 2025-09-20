Sorolla y Gaudí, vidas cruzadas en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos placas recuerdan el paso por la Plaza Mayor de León de dos figuras del arte de finales del siglo XIX y principios del XX: Antonio Gaudí, quien recibió en un local de la plaza el encargo de construir Casa Botines, y Joaquín Sorolla, que pintó escenas costumbristas desde una de las cuatro esquinas. La primera placa sirve como reconocimiento al origen de Casa Botines, uno de los tres edificios que Gaudí construyó fuera de Cataluña, puesto que fue en el local situado en el número 8, dentro de los soportales de la plaza, donde un empresario de la zona le encargó la construcción del edificio que albergaría la ampliación de su fábrica de telas. El segundo distintivose ha ubicado en el lugar en el que Joaquín Sorolla pintó una quincena de escenas costumbristas de la zona de más bullicio comercial del León de inicios del siglo XX. Ambas placas se instalaron ayer en un acto en el que han estado presentes el alcalde, José Antonio Diez, el director del Museo Casa Botines, Raúl Fernández Sobrino, el historiador e investigador Carmelo Lucas del Ser y el investigador de la obra de Sorolla en Castilla y León Miguel Ángel Cordero. Respecto a la placa que explica el origen de Casa Botines, se ha colocado frente al lugar en el que estuvo el comercio de tejidos y la casa de banca que fundó Juan Homs y Botines. Las dos placas se suman a la que rememora el origen de la Plaza Mayor, que surgió tras un incendio en 1654.