The Jackets en acción en Espacio Vías

El festival León es Acción, que organiza Ciudad Púrpura, ofrece hoy un programa con cinco bandas internacionales y la segunda edición del Lex Run, un desfile de scooters.

Hoy será uno de los días más intensos, ya que las actividades comenzarán a partir de las 11.00 horas, con el Lex Run, organizado por City Lights Scooter Club León. Se trata, de nuevo, de una concentración y recorrido urbano de scooters clásicas por lugares emblemáticos de la ciudad, que saldrá y regresará a Espacio Vías, donde todos los asistenes podrán admirar las Vespas y Lambretas.

A las 12.30 Espacio Vías abrirá sus puertas con el mercadillo y la feria del disco. A las 13.00 horas comenzará la música en vivo con Twin Gosts y Glándula. El Nuevo Café Luna acogerá las sesiones de diferentes DJ´s entre las 15.00 a las 18.00 horas. A partir de las 19.00 horas, Espacio Vías recupera los conciertos de la noche, que correrán a cargo de las bandas Telekom, llegados de Gran Bretaña, los americanos The Nigth Times y los suizos The Jackets. Los DJ´s serán los encargados de cerar esta gran jornada a partir de las 00,30 horas en el Gran Café.

The Night Times son, junto a Wyld Gooms, una de las bandas más excitantes y punteras de la escena garage de Los Ángeles. El grupo nació en 2016 y está formado por Chris Medina (voz y bajo), Tanya Paleyo (batería), Sumiji Takahashi (guitarra, voces), Anthony ‘Squints’ Melendez (guitarra) y Steven Frías (voz y percusión).

Los británicos Telecom tienen una mezcla de voces, melodías y armonías que evocan el sonido de las bandas de los sesenta Psych Pop y la electrónica más contemporánea. Esta es su primera vez en España.

El plato fuerte, sin duda, es la actuación de los suizos The Jackets, grupo fundado en 2006 por Jackie Brutsche y el baterista Chris Rosales. The Jackets ha contado con varios bajistas a lo largo de los años: Severin Erni, Samuel Schmidiger y actualmente Omar Fra. Además de su intensa presencia escénica, la banda ha lanzado cinco álbumes y varios singles. Todos sus discos siguen siendo codiciados por coleccionistas de vinilos y fans de todo el mundo. Su independencia artística y versatilidad definen no solo su música y actuaciones, sino también su estética visual y sus videoclips, que ellos mismos producen o realizan en colaboración con artistas cercanos. «Para nosotros, la banda es mucho más que hacer música, es una forma de expresarnos, viajar por el mundo, conectar con personas de forma significativa y dejar huella».