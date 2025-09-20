El nuevo festival de órgano de la Catedral de León alza el telón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Catedral de León acoge, a las 20.30 horas, el concierto inaugural del ciclo Órgano en la Catedral, a cargo del organista titular Carlos Fernández Bollo, que interpretará un programa de mano íntegramente compuesto por piezas del compositor Johann Sebastian Bach. Será el recital de apertura de este nuevo ciclo musical, patrocinado por el Ayuntamiento de León y con la colaboración de la Asociación Amigos del Órgano Catedral de León, que organiza el Cabildo y que según su director artístico, el propio Carlos Fernández Bollo, pretende ser una «propuesta artística que nos presenta un ciclo de conciertos de órgano en gran parte protagonizados por jóvenes organistas» y pretende responder a esa realidad de que «la Catedral y la propia ciudad de León echaban en buena falta un festival de órgano que nos permitiese disfrutar de un instrumento tan excepcional en un entorno inigualable», teniendo en cuenta «lo importante que ha sido en la vida musical leonesa un evento anual como el Festival Internacional de Órgano Catedral de León (Fiocle)». El programa de esta primera edición tiene como hilo conducto la música de Bach, de quien se conmemora tanto el 340 aniversario de su nacimiento, como el 275 aniversario de su muerte. El ciclo continuará con otros siete conciertos los s días 26 de este mes, 3, 10, 17, 21 y 31 de octubre, y 7 de noviembre, a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Ocho recitales que permitirán seguir proyectando el rico legado que ha supuesto la actividad desarrollada por la Asociación de Amigos del Órgano Catedral de León desde su fundación en el año 1984, con Adolfo Gutiérrez Viejo al frente en sus inicios (1984-1986) y con Samuel Rubio hasta 2023, con el objetivo de promover la construcción de un nuevo órgano para la Catedral de León, objetivo que se hacía realidad en el año 2023. Desde la Asociación de Amigos del Órgano Catedral de León se destaca que en este ciclo Órgano en la Catedral «confluyen la línea de meta de todo los que fue el Fiocle y el punto de partida de un nuevo ciclo liderado por quienes han recogido el testigo con un renovado impulso para seguir proyectando un proyecto que ha tenido como finalidad trascender la alta cultura musical convirtiendo a León y su «Pulchra» en faro del movimiento cultural desarrollado en Europa en torno al instrumento rey».