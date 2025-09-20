El Premio de Novela Policía Nacional es para ‘Henares’

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La obra Henares, de José María Solís, se ha alzado con el Premio de Novela Policía Nacional 2025 que otorgan conjuntamente la Fundación Policía Española y la editorial Martínez Roca (Grupo Planeta). El jurado, del que han formado parte los escritores Espido Freire, Lorenzo Silva y Reyes Calderón, ha destacado su «calidad literaria» la voz narrativa, la creación de personajes y su «vívida reconstrucción» de una época de nuestro pasado reciente. Solis asegura que la novela nació del «sacrificio» de su otra vocación junto a la escritura, la docencia. Solís es jefe de servicio de Coordinación jurídica del gobierno de políticas sociales, familia e igualdad de la Comunidad de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió guion en el instituto de RTVE, además de ganar varios premios literarios. Ambientada en Alcalá de Henares en 1960, la trama gira en torno a un caso sobre varias jóvenes violadas en el río Henares que se resuelve 20 años después y tiene como protagonista a Dori, que trabaja limpiando en un colegio religioso y que guarda un oscuro pasado.