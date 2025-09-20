Regresa la Xuntanza de Gaitas a León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dentro del programa de San Froilán, el día 27 de este mes se celebrará la décimo tercera edición de la Xuntanza de Bandas de Gaitas, a partir de las 19.00 horas, en la plaza de Puerta Obispo. Participarán las bandas Ciudá de Llión, Templarios del Oza (Toral de Merayo-León) y Saxum (Gijón-Asturias). Una jornada con el objetivo de recuperar y poner en valor la gaita, un instrumento tradicional que se encuentra en riesgo de desaparición. Gracias a las bandas participantes y sus característicos repertorios, los leoneses podrán disfrutar de la música popular en directo. Cada actuación durará 15 minutos y, al finalizar, habrá un pequeño pasacalles desde la plaza de Puerta Obispo hasta el parking de San Pedro.