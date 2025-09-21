Nueva York expone el 'Guernica palestino'

Publicado por Nora Quintanilla Nueva York Creado: Actualizado:

Una bienal de arte palestino coronada por el Gaznica, una humilde versión del Guernica pintada bajo las bombas en Gaza, se ha instalado en Nueva York hasta finales de año para acercar al público de Estados Unidos el horror de la guerra desatada hace cerca de dos años el territorio palestino. «Esto no es un evento cultural», reivindica una de las artistas, Fatema Abu Owda, en el texto que introduce al público en el «pabellón» norteamericano de esta bienal descentralizada, y que contiene obras de 25 artistas de Gaza que han estado «trabajando durante un genocidio, según sus propias palabras. La muestra, en la galería de la entidad artística Recess, en Brooklyn, es reducida pero lo suficientemente grande para estremecer con las historias de violencia.