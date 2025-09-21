Brighton 64 se retira en León con el disco 'Se traspasa'

Publicado por Rafa Quílez Barcelona Creado: Actualizado:

El grupo barcelonés Brighton 64 ha publicado esta semana su último disco, Se traspasa, antes de una gira por España de despedida, que hará parada en León, para retirarse definitivamente a sus cuarteles de invierno porque, como ha dicho a Efe su cantante, Ricky Gil: «No hemos tenido casi herederos. No hay escena que siga nuestros pasos solitarios».

Brighton 64 se fundó en Barcelona en 1981 y tras algún cambio de nombre y de idioma —Brigatones, Matamala-, y numerosos de integrantes, volvió definitivamente a encabezar el movimiento mod en España en 2011, dejando atrás canciones como La casa de la bomba, Bola y cadena o Fotos del ayer, herederas de la tradición que en Gran Bretaña defendieron The Who, The Jam o The Kinks. Ricky Gil es traductor asimismo del periodista norteamericano Patrick Radden Keefe al castellano y al catalán. Su balance de la segunda y definitiva etapa del grupo que fundó con su hermano Albert es: «Muy bueno, con bastantes discos, momentos chulos y la continuidad que no tuvimos al principio, con más calma y sin tantos palos en las ruedas». Y se acerca el momento del final: «Hay que tomar decisiones, llevamos mucho tiempo y no nos quedan tantos alicientes», señala. Por eso, graban un disco y convocan a su público para una última gira que les dé un motivo para salir a tocar. «No queremos arrastrar el nombre eternamente», afirma.

Un título «irónico»

Se traspasa (BCore) es, para el también exbajista de Brighton 64: «Un título irónico». «No hemos tenido casi herederos. No hay escena que siga nuestros pasos solitarios», se lamenta, aunque en su momento iniciático bandas como Los Flechazos, Los Sencillos, Los Canguros o Los Negativos bebieron de sus aguas. Grabado en un estudio casero, sin colaboraciones, producido por David Abadia —bajo— y Albert Gil, mezclado por Santi Garcia y con el núcleo duro al frente —Ricky, Albert, Jordi Fontich (teclados) y Eric Herrera (batería)-, el sencillo Hemos tenido suerte cuenta con un vídeoclip obra de Albert Gil gracias a la IA. «Es un tema retrospectivo sobre dónde hemos llegado y lo afortunados que hemos sido cuando mucha gente se ha quedado por el camino», confiesa Ricky Gil al respecto de una canción de un álbum que incluye diez piezas como Les carícies i el dolor, Ponte en mi lugar, Lennon nunca estuvo aquí o Luz, música y color.

Migrantes y genocidios

Destacan Ponte en mi lugar, con una letra política que reivindica «pan, trabajo y libertad» y que es hermana de Juez y parte, del disco Como debe ser. «Está dedicada a los migrantes, las guerras y los genocidios», asegura Ricky Gil. Y ‘Culo veo, culo quiero’ es «una crítica a la sociedad consumista y a los cambios inevitables». «Siempre nos hemos mantenido —expone Ricky Gil— en el underground, aunque parece que podríamos haber sido más mainstream. Al final ocupamos el lugar que nos correspondía con nuestra música, actitud e ideas». E incluye, como últimamente, una canción en catalán, Les carícies i el dolor, porque el repertorio de Brighton 64 marca de la casa es en castellano y no encajaría un disco entero en otro idioma, como sí cabe en el proyecto paralelo de Ricky, Biscuit —Albert se desdobla también con Rock-A-Fondians (nombre extraído de Rocafonda, barrio de Mataró de donde procede Lamine Yamal).

Gira de despedida

Brighton 64 llevará a cabo una gira de presentación que se extenderá hasta finales de 2026 y les llevará, entre este mes y enero, a Orihuela, Linares, Gijón, Torelló, Zaragoza, Madrid, León (22 de diciembre en el Gran Café), Liérganes y Barcelona, entre los conciertos ya confirmados. El repertorio incluirá cinco temas del nuevo disco, otros de su segunda etapa y los grandes éxitos de los 80. «Esperamos despedirnos de todo el Estado ya que tenemos público fiel en todas partes», confiesa Ricky Gil. Además, la canción Lennon nunca estuvo aquí se incluirá en un largometraje del director Juanma Betancort que se rodará próximamente.