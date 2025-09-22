El tesoro del gemelo del 'Titanic'

Publicado por Julio Arrieta Madrid Creado: Actualizado:

Más de un siglo después de su hundimiento, en 1916, el HMHS Britannic, ‘hermano’ menor —en edad, no en tamaño— del célebre Titanic, ha vuelto a ser noticia. Un equipo de buceadores liderado por el historiador británico Simon Mills, bajo la supervisión del Ministerio de Cultura de Grecia, ha logrado recuperar por primera vez un conjunto de objetos del pecio, situado a 120 metros de profundidad en el mar Egeo, cerca de la isla de Ceos. Entre los artefactos rescatados están una campana de alarma, una lámpara de señalización, azulejos de cerámica de un baño turco y unos binoculares, según informaron las autoridades griegas. Estos hallazgos, que serán exhibidos en un nuevo museo de antigüedades submarinas en el puerto del Pireo, marcan un hito en la exploración de este transatlántico que acabó su breve historia convertido en buque hospital, hundido por una mina en la Primera Guerra Mundial.

El HMHS Britannic inició su construcción en los astilleros Harland & Wolff de Belfast el 30 de noviembre de 1911, pero se vio interrumpida por el desastre del Titanic en abril de 1912. Aquella tragedia obligó a introducir mejoras significativas en el diseño del Britannic, como un doble casco, mamparos más altos y un mayor número de botes salvavidas con pescantes automáticos. El Britannic fue botado el 26 de febrero de 1914. Con una longitud de 269 metros y un tonelaje bruto superior a su famoso ‘hermano’, estaba destinado a ser un símbolo de lujo y seguridad en los viajes transatlánticos. Sin embargo, nunca llegó a cumplir ese propósito. Ni siquiera llegó a embarcar pasajeros.

De crucero de lujo a hospital

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el Almirantazgo británico requisó el barco antes de que pudiera realizar su viaje inaugural, transformándolo en un buque hospital. Renombrado como HMHS (His Majesty’s Hospital Ship) Britannic, fue pintado de blanco con grandes cruces rojas y equipado con quirófanos y más de 3.000 camas para atender a los heridos de guerra.

Bajo el mando del capitán Charles A. Bartlett, el Britannic comenzó su servicio el 23 de diciembre de 1915, participando en la evacuación de soldados heridos durante la campaña de Galípoli. El 21 de noviembre de 1916, cuando navegaba frente a la isla de Ceos, en el mar Egeo, una explosión sacudió al Britannic a las 08.12 de la mañana. Había chocado con una mina desplegada por el submarino alemán U-73. A pesar de los esfuerzos del capitán Bartlett por encallar la nave en aguas poco profundas, el barco se inundó con rapidez debido a fallos en los compartimentos estancos. Hizo agua también por los muchos ojos de buey abiertos por el personal médico a bordo. En apenas 55 minutos, el Britannic se fue a pique, convirtiéndose en el transatlántico más grande perdido en la Gran Guerra. De las 1.065 personas a bordo, 30 perecieron.