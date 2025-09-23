Gamoneda y merino aplican la 'terapia de la palabra'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La palabra tiene un poder terapéutico. Lo saben bien los escritores leoneses Antonio Gamoneda y José María Merino. A partir del viernes participan en el ciclo de encuentros Literariamente, que pone en relación a destacados escritores del panorama actual con profesionales de la salud mental con el objetivo de reflexionar conjuntamente sobre el vínculo entre la literatura y el bienestar emocional.

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación de León, la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC), la Fundación Manantial y el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid se han unido en la primera edición de Literariamente en tierras leonesas.

Este ciclo nace con la intención de promover la sensibilización social acerca de la salud mental a través de conversaciones abiertas y enriquecedoras entre el mundo de las artes, especialmente la literatura, y el ámbito socio-sanitario. El propósito fundamental de estos encuentros es el de reivindicar la capacidad terapéutica que poseen las artes en general y la literatura en particular, cuyo papel se muestra como consuelo y como acompañamiento constante a lo largo de la vida.

El diálogo entre un escritor y un profesional de la salud mental se convierte, de este modo, en «una oportunidad única» para profundizar en el conocimiento de estos problemas y para encontrar luz en medio del desconsuelo actual.

A través de las conversaciones se abordarán temas de interés tanto cultural como social; en ellas, los especialistas aportarán su perspectiva científica y los escritores, su habilidad para representar a través de la narrativa y para crear nuevos sentidos y significados. El ciclo se ha consolidado desde 2023 en Madrid, en el marco de la librería Alberti, con la participación de autoras y autores reconocidos como Rosa Montero, Elvira Lindo, el leonés Luis Mateo Díez o Manuel Vilas.

Ahora, ‘Literariamente’ sale por primera vez de la capital para llevar a otros territorios este encuentro entre la literatura y la salud mental. León acogerá tres sesiones de acceso gratuito. Los escenarios elegidos para estos diálogos son la Sala Región Leonesa del ILC y la Fundación Cerezales.

Literariamente arranca este viernes, a las 18.00 horas, en Cerezales, con el diálogo Melancolía, introspección e identidad en el medio rural, de la mano del poeta Antonio Gamoneda y el psiquiatra Jesús Morchón. El 3 de octubre, a las 19.00 horas, la Sala Región acogerá El paisaje leonés como metáfora de la memoria y el duelo, con el escritor José María Merino y el psiquiatra Juanjo Jambrina.

El 26 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Sala Región del ILC se abordará la propuesta Interiores y exteriores. A través de las ventanas de la literatura y la salud mental, con la escritora Noemí Sabugal y la psiquiatra Yolanda Zapico.