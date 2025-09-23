La Sinfónica de CastilLa y León llega con estreno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece hoy u n concierto, en el marco del Festival de Música Española. El recital, que comenzará a las 19.30 horas en el Auditorio Ciudad de León, está dirigido por Paolo Bortolameolli, director musical asociado de la Filarmónica de Los Ángeles, además de director Musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca (México) y principal director Invitado de la Filarmónica de Santiago (Chile). El repertorio incluye el concierto para violonchelo Dzonot, recientemente estrenado por la Sinfónica de Castilla y León en el Otoño Musical Soriano. Se trata de una obra de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, triple premiada en los Grammy y una de las figuras más consolidadas en el campo de la composición actual, que ha formado parte del equipo artístico de la OSCyL en la Temporada 2024-2025 como compositora en residencia y que estará presente en el concierto de Soria. La obra de estreno es un co-encargo de la OSCyL junto con las orquestas Filarmónica de Los Ángeles, Carnegie Hall, Philharmonia y OSESP, según ha informado la Consejería de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press. La obra será interpretada por el violonchelista germano-canadiense Johannes Moser, que ha actuado con las principales orquestas del mundo, como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de la BBC en los BBC Proms, la Orquesta Sinfónica de Londres o la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, entre otras. Reconocido por su apasionada dedicación a la nueva música, Moser se ha involucrado a fondo en encargos de nuevas obras a compositores como Julia Wolfe, Ellen Reid, Thomas Agerfeld Olesen, Johannes Kalitzke, Jelena Firsowa, Detlev Glanert o Anna Thorvaldsdottir. Sus grabaciones incluyen los conciertos de Dvorák, Lalo, Elgar, Lutoslawski, Dutilleux, Chaikovsky, Thomas Olesen y Fabrice Bollon (Electric Cello), que han ganado el prestigioso Preis der Deutschen Schallplattenkritik y el Diapason d’Or. El programa del concierto contará también con tres obras más: Cuatro danzas del ballet Estancia, op. 8ª, de Alberto Ginastera; Fantasía Baetica, de Manuel de Falla, con orquestación de Francisco Coll; y Danzas sinfónicas de West Side Story, de Leonard Bernstein.

Las entradas, a un precio general de 14 euros y a 7 euros para estudiantes y para el profesorado del Conservatorio de León, pueden adquirirse en la taquilla del Auditorio, una hora antes del concierto.