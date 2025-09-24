Drink The Sea, el 'supergrupo' del fundador de R.E.M., actuará en el Purple Weekend

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Drink The Sea, el grupo en el que ahora toca el guitarrista, compositor y fundador de los legendarios R.E.M., Peter Buck, actuará en el festival Purple Weekend de León que se celebrará del 5 al 8 de diciembre.

Este banda, considerada un "supergrupo" con destacados músicos, presentará sus dos álbumes en el que será uno de los momentos más esperados de este festival dedicado al movimiento mod y en el que también actuarán Nick Waterhouse, The Spitfires, The Molotovs y Laurie Wright.

La banda de Peter Buck cuenta además con Barrett Martin, baterista y compositor de Seattle Screaming Trees y Mad Season, Duke Garwood, cantautor y guitarrista británico que ha trabajado con Mark Lanegan; Alain Johannes, productor y multiinstrumentista chileno, fundador de la banda Eleven y que ha colaborado con artistas como Chris Cornell o PJ Harvey; la percusionista mexicana Lisette García; y el bajista Abbey Blackwell.

Drink The Sea comenzó su andadura en 2022, cuando Alain y Barrett comenzaron a improvisar en el estudio.

Dos años más tarde, Barrett y Duke realizaron una gira juntos por Inglaterra e Islandia, donde grabaron canciones adicionales; en los meses posteriores siguieron grabando nuevos temas en Sao Paulo (Brasil) y en el estudio de Alain en Santiago de Chile.

La producción final se realizó en el estudio de Barrett en Olympia (Washington, EE.UU.), y la mezcla se realizó en Barcelona, con lo que los discos se grabaron por todo el mundo.

Tomando su nombre de una letra escrita por Duke, ambos álbumes son producidos y mezclados por Barrett y Alain, reflejando su amplia experiencia como compositores, arreglistas y cantantes

En esta 36 edición el Espacio Vías albergará todos los conciertos, centralizando así la oferta musical del PW25.