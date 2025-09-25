Tiempo de las poetas en el teatro San Francisco

Llega hoy a León Me trataste con olvido (Clásicas en rebeldía), un espectáculo de teatro y poesía lírica a partir de las voces de grandes autoras del Renacimiento y el Barroco, muchas de las cuales fueron injustamente arrinconadas en la historiografía a pesar de su incuestionable talento y de haber contado con la abierta admiración de algunos escritores coetáneos que tuvieron, para dedicarse al oficio de las letras, el privilegio de ser hombres. Aunque figura como cabeza del elenco Natalia Millán, que se encuentra representando en Madrid, en el teatro Alcázar, Un dios salvaje, la mítica obra de Yasmina Reza, junto a Luis Merlo, Juanan Lumbreras y Clara Sanchis, en versión de Jordi Galcerán y dirección de Tamzin Townsend, Me trataste con olvido llega con Eva Rufo, María Besant, Ricardo Santana y Miguel Huertas. También conviene destacar del equipo que sube el telón hoy en el San Francisco (20.00 horas. Entrada con invitación dos horas antes del comienzo de la función) la presencia de Raúl Losánez y Ana Contreras, responsables de la dramaturgia y la dirección, respectivamente, y de La Otra Arcadia, compañía teatral que produce la obra que se verá en la ciudad con el Ayuntamiento de León como organizador.

Los textos que serán representados pertenecen a una imponente nómina de poetas como son María de Zayas, Sor María de Santa Isabel, Leonor de Cueva y Silva, Catalina Clara Ramírez de Guzmán, Ana Caro Mallén, Violante do Ceo, Luisa de Carvajal y Mendoza, Florencia del Pinar, Sor Juana Inés de la Cruz, Hipólita de Narváez, Isabel de Vega, Juana de Arteaga, Sor Ana de Jesús, Luisa Sigea, Sor María de San José y Leonor Centellas.

En palabras de Raúl Losánez, periodista y uno de los críticos que hace coincidir la puntería y el rigor con la honestidad y el compromiso teatral, Esta nueva producción de la Cía. La otra Arcadia se articula en su dramaturgia como una reivindicación no solo artística, sino también ética, de las propias autoras, en su condición de mujeres menospreciadas. Sus versos son hermosas voces de amor, hastío, rebeldía y desengaño en un mundo en el que han sido demasiadas veces traicionadas; voces que se elevan contra la hipocresía de los hombres, exigiendo de ellos un trato más honesto. Raúl Losánez.

La Otra Arcadia es una compañía teatral fundada por Ana Contreras y Raúl Losánez cuya actividad se vertebra en torno a tres ideas fundamentales: la recuperación de textos y autores clásicos, la versatilidad escénica y la atención a la nueva creación. De este modo, el radio de acción de La otra Arcadia abarca desde lo puramente clásico y dramático hasta lo contemporáneo y posdramático, evitando cualquier tipo de fractura en ese recorrido.