Todo un R.E.M. para dar lustre al Purple Weekend

Drink The Sea, el supergrupo del miembro fundador de R.E.M., Peter Buck, ha confirmado su participación en el Purple Weekend Estrella Galicia. La banda presentará sus dos álbumes debut en el que será sin duda uno de los momentos más esperados del PW25. Drink The Sea se unen así al gran Nick Waterhouse y a los británicos The Spitfires, The Molotovs y Laurie Wright para seguir dando entidad al extraordinario cartel de bandas que disfrutaremos entre los días 5 y 8 de diciembre en la capital leonesa.

Drink The Sea está formado por alguno de los mejores compositores de rock alternativo de las últimas décadas. Hablamos de músicos de talla mundial como el ya mencionado Peter Buck, guitarrista, compositor y fundador de los legendarios R.E.M., o Barrett Martin, baterista y compositor de Seattle Screaming Trees y Mad Season. A ellos se han unido Duke Garwood, cantautor y guitarrista británico que ha trabajado con Mark Lanegan; Alain Johannes, productor y multiinstrumentista chileno, fundador de la banda Eleven y que ha colaborado con gente de la talla de Chris Cornell, PJ Harvey, Queens Of The Stone Age o Them Crooked Vultures; la percusionista mexicana Lisette García y el bajista Abbey Blackwell.

Drink The Sea comenzó su andadura en 2022, cuando Alain y Barrett comenzaron a improvisar en el estudio. Dos años más tarde, Barrett y Duke realizaron una gira juntos por Inglaterra e Islandia, donde grabaron canciones adicionales. En los meses posteriores siguieron grabando nuevas canciones en Sao Paulo y en el estudio de Alain en Santiago de Chile. La producción final se realizó en el estudio de Barrett en Olympia, Washington, y la mezcla se realizó en Barcelona. Podemos decir que los dos álbumes debut de la banda se grabaron literalmente en todo el mundo.

Tomando su nombre de una letra escrita por Duke, ambos álbumes son producidos y mezclados por Barrett y Alain, reflejando su amplia experiencia como compositores, arreglistas y cantantes. Sin olvidar ese sonido más cercano al rock alternativo de guitarra, bajo y batería, sus composiciones se enriquecen con instrumentos de otras músicas como el laúd árabe, el sitar indio, los gamelanes indonesios o percusiones exóticas como el surdo brasileño, el tambor de marco, el vibráfono, la marimba y la kalimba.

Drink The Sea pueden presumir de un sonido personalísimo del que ya podemos escuchar una pequeña muestra en los singles «Outside Again» y «Tuareg Asteroid» y en su primer álbum publicado el pasado 19 de septiembre.

El segundo saldrá el 3 de octubre, con tiempo más que suficiente para empaparnos de su extraordinaria música antes de disfrutarlos en directo en el PW25. Además, su concierto estará acompañado por las proyecciones visuales filmadas por el prestigioso cineasta Tad Fettig.