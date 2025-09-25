la cultura italiana rinde tributo a Claudia Cardinale

Publicado por EFE Roma Creado: Actualizado:

Actores, directores, críticos e instituciones culturales italianas, además de la radio televisión pública RAI, han querido hoy despedirse y rendir homenaje a Claudia Cardinale, una de las grandes leyendas del cine italiano, fallecida este martes a los 87 años cerca de París.

Cardinale fue musa de grandes directores del cine italiano, como Luchino Visconti o Federico Fellini, y apareció en títulos emblemáticos como 8½, Il Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli o C'era una volta il West.

"A lo largo de su excepcional carrera, pocas actrices han tenido un impacto tan profundo en tantos autores y directores de renombre internacional como Claudia Cardinale", afirmó la Bienal de Venecia, que la definió como «una estrella extraordinaria que iluminó el cine de autor italiano e internacional».

El prestigioso teatro de La Fenice de Venecia, uno de los grandes templos mundiales de la ópera, ha compartido en redes sociales un fragmento del «brillante Gran Vals de El Gatopardo, una de las escenas más icónicas interpretadas por Claudia Cardinale.