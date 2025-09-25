El organista internacional Simone Vebber Ita tocará en el Ciclo de Órgano en la Catedral de León este viernes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras el éxito de la primera cita el pasado sábado del Ciclo Órgano en la Catedral, impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León en colaboración con el Cabildo de la Catedral, el ciclo continúa este viernes 26 de septiembre con el músico italiano Simone Vebber Ita.

El Ciclo Órgano en la Catedral, compuesto por ocho conciertos entre el 20 de septiembre y el 7 de noviembre, acoge a varios artistas internacionales para hacer disfrutar al público leonés con su música bajo la dirección de Carlos Fernández Bollo, organista titular de S.I. Catedral de León. Este ciclo, que también cuenta con la colaboración de la Asociación de Amigos Órgano de la Catedral de León, conmemora el 340 aniversario del nacimiento y el 275 de la muerte de J.S. Bach.

El gallego Carlos Fernández Bollo fue el pasado 20 de septiembre el artista que inauguró el ciclo y conquistó al público en la Catedral y este viernes será el italiano Simone Vebber quien se siente frente al órgano que habita en este espacio tan singular. Una gran oportunidad para que el público leonés disfrute de un repertorio que abarca desde la música antigua hasta compositores contemporáneos.

Próximos conciertos

El 3 de octubre será el siguiente concierto de este ciclo y será a cargo del español Pablo Márquez. El 10 de octubre será el turno de Erwin Wiersinga, de Países Bajos y el 17 de octubre del español Mikel Ansola.

Siguen los conciertos de este festival el 24 de octubre con Dariia Lytvishko (Ucrania/Alemania), el 31 de octubre con el español Esteban Landart y como broche final se ha programado el recital de Francesca Ajossa de Italia y Países Bajos. Todos los conciertos se celebrarán en la Catedral de León a las 20:30 horas.

Biografías de los artistas participantes

CARLOS FERNÁNDEZ BOLLO

Nacido en Mugardos (Galicia, España), Carlos Bollo (2000) sintió fascinación por la música desde muy pequeño. Estudió el Grado Profesional de Piano en el Conservatorio Xan Viaño de Ferrol, graduándose en 2018 con Matrícula de Honor en Piano y en Improvisación. Desde el mismo año, estudia en el Prins Claus Conservatorium de Groningen (Países Bajos), donde se graduó en 2022 en Órgano (bajo la tutela de Erwin Wiersinga, Sietze de Vries y, previamente, Theo Jellema) y Piano (con Nata Tsvereli), realizando sus estudios de licenciatura en ambos instrumentos con summa cum laude. Como parte de su currículum académico, también estudió Fortepiano con Paul Komen y Clavecín y Bajo Continuo con Johan Homan. También recibió clases magistrales de pianistas como Boris Berman y organistas como Wolfgang Zerer o Michel Bouvard, entre otros. Gracias a su actividad como organista litúrgico en su tierra natal y en Groningen se desarrolló como un hábil improvisador. En octubre de 2023, fue galardonado en el V Concurso de Órgano Francisco Salinas de Burgos, España, con el Primer Premio y con el Premio «Montserrat Torrent». En junio de 2024 se graduó en el Prins Claus Conservatorium con «Summa Cum Laude», habiendo estudiado bajo la dirección de Sietze de Vries y Erwin Wiersinga. Es también organista titular de las catedrales de Mondoñedo (E) y, desde agosto de 2024, de la Catedral de León (E). En la actualidad está también en activo como concertista internacional.

SIMONE VEBBER

Simone Vebber es Profesor de Órgano en el Politectnico delle Arti - Conservatorio “G. Donizetti" de Bérgamo (Italia). Ganador de numerosos premios en concursos internacionales, incluyendo el Primer Premio en el Concurso Bach en Saint-Pierre-lès-Nemours (Francia) en 2005, el Primer Premio en el Concurso J. Fux en Graz (Austria) en 2010, y en 2012 el premio 2P. Hurford" en el Concurso Internacional en St. Albans (Inglaterra). Se graduó en Órgano y Composición de Órgano y en Piano (con las máximas calificaciones y honores) en el Conservatorio F.A. Bonporti de Trento. Posteriormente obtuvo un Diploma en Órgano en la Accademia di Musica Antica de Milán bajo la guía de L. Ghielmi, el Diplôme de Concert en la Schola Cantorum de París con J.P. Imbert y la Medalla de Oro en Improvisación en el CNR de Saint-Maur-des-Fossés (París) con P. Pincemaille. Tiene en su haber una intensa actividad concertística que lo ha llevado a actuar como solista en los festivales internacionales de órgano más importantes (Viena, Copenhague, París, Burdeos, Milán, Beirut, Río de Janeiro, Moscú, Tokio, Montreal, etc.). Su repertorio abarca desde la música antigua hasta compositores contemporáneos. Ha grabado música de J.S. Bach, Ch.M. Widor, G.F. Händel, C. Saint-Saëns y compositores románticos y contemporáneos para los sellos Da Vinci Classics, La Bottega Discantica, Diapason y Tactus. Ha actuado como solista con prestigiosas orquestas, incluyendo la Orquesta Mozart dirigida por C. Abbado. Sus interpretaciones han sido transmitidas por ORF (Austria), RAI Radio Tre, Radio Vaticana, Rete Toscana Classica y Radio Marconi. Ha impartido clases magistrales de interpretación en diversas instituciones extranjeras como la McGill University en Montreal, la Universität für Musik und darstellende Kunst en Graz, y en la Civica Scuola di Musica “C. Abbado" en Milán.

PABLO MÁRQUEZ

Organista de la Catedral de Valencia y catedrático de clavecín del Conservatorio Superior de Música de Castellón, Pablo Márquez Caraballo cursa los estudios de órgano, clavecín y composición en los conservatorios de Valencia, Toulouse, Ámsterdam y la Haya, con los profesores M. Bouvard, J. W. Jansen, P. van Dijk, F. Bonizzoni, P. Ayrton y T. Koopman. Durante estos años es premiado con las becas del Instituto Valenciano de la Música y con la Huygens Scholarship Programme del Ministerio de Educación Holandés. Ha sido premiado en varios concursos de órgano y composición, entre los que cabe destacar el Concurso Internacional de Órgano “Buxtehude", celebrado en Lübeck (Alemania). Asimismo, ha ofrecido numerosos conciertos de órgano, clave y como continuista en Europa y Japón. Ha actuado como solista con la Orquesta de Valencia en varias ocasiones, interpretando el Concierto para órgano, timbales y orquesta de cuerdas del compositor francés F. Poulenc (Y. Traub) y la 3ª Sinfonía con órgano de C. Saint-Saëns (A. Liebreich). En 2012 forma el dúo “Concertante a quattro" con su mujer, la organista japonesa Atsuko Takano, con quien ha realizado varias giras por Europa, Latinoamérica y Japón, interpretando sus propias transcripciones del repertorio orquestal. En 2018 funda el Cabanilles Consort, grupo especializado en la música española y europea de los siglos XVII y XVIII. En septiembre de 2017 consiguió el grado de doctor en historia por la Universitat de València con la defensa de su tesis doctoral “Historia de los órganos de la catedral de Valencia durante los siglos XVI-XXI. Historia y evolución", con la calificación de sobresaliente “cum laude". En la actualidad, Márquez combina su labor como docente con una intensa carrera como concertista internacional e investigador y experto en diferentes restauraciones de órganos históricos.

ERWIN WIERSINGA

Erwin Wiersinga (1962), estudió en el Conservatorio de Groningen con Wim van Beek y obtuvo el Diploma de Intérprete de Órgano con matrícula de honor. También obtuvo el diploma como intérprete de piano. Es profesor de órgano en la Universität der Künste de Berlín (de 1997 a 2019) y, desde 2009, en el Conservatorio Prins Claus de Groninga. En 2014 fue nombrado, junto con Leo van Doeselaar, organista titular del famoso órgano de Arp Schnitger de la Martinikerk de Groningen. Ofrece conciertos con regularidad en los Países Bajos y otros países europeos y ha actuado en Corea, China y Japón, así como en Estados Unidos. Ha realizado varias grabaciones radiofónicas y obtuvo varias grabaciones de CDs premiadas en importantes órganos históricos de Alemania, Holanda y Bélgica. En 2006 fue solista en la Berliner Staatsoper en la ópera Doktor Faust bajo la dirección de Daniel Barenboim. También participa activamente en diferentes orquestas profesionales, desde 2007 participa frecuentemente en la Royal Concertgebouw Orchestra, donde trabajó con directores como Mariss Jansons, Ricardo Chailly, Ivan Fischer y otros. En 2016 tocó el estreno absoluto en los EE. UU. de Theatrum bestiarium de Detlef Glanert con la Orquesta del Concertgebouw en el Carnegie Hall de Nueva York. Como profesor invitado, ha impartido clases en varios conservatorios europeos, así como en Pekín, Tokio y Seúl.

MIKEL ANSOLA

Nació en Markina-Xemein en el año 2000. Comienza sus estudios musicales en su pueblo natal y en Ondarroa, mientras se adentra en el mundo del órgano con Martin Alberdi. Posteriormente estudia órgano en la escuela de música de Bergara con los profesores Aitor Olea y Josean Pascual y más tarde con Loreto Fernández Imaz en San Sebastián. De 2018 a 2021 realiza los estudios superiores de órgano en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco) con profesores como Esteban Landart (órgano), Loreto Fernández Imaz (Bajo continuo), Loïc Mallié, Monica Melcova y Karol Mossakowski (improvisación). El año 2023 termina sus estudios superiores con las máximas calificaciones en la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bajo la dirección del profesor Jörg Halubek. En enero del 2025 termina el Máster de Órgano en el mismo centro con el profesor Jürgen Essl, obteniendo las máximas cali caciones. Asimismo, recibe clases de piano con Maria Soanska y Sabine Sauer, y de clavecín con Jörg Halubek. Ha profundizado sus conocimientos musicales con clases magistrales de los organistas y profesores Pier Damiano Peretti, Michel Bouvard y Jon Laukvik. Paralelamente a su formación musical, empieza desde joven a ofrecer conciertos en distintos festivales de España y Alemania; como solista, a cuatro manos o acompañando coros: Quincena Musical de San Sebastián, Festival de Órgano Diego Amezua Bizkaiko Hotsak, Internationale Bach Akademie de Stuttgart, XXXV Ciclo de Conciertos de Órgano de la Catedral de Barcelona, Festival de Órgano de Urdaibai UOJE, Festival Internacional de Órgano de Fuente Álamo, etc. Entre 2021 y 2025 ha sido organista titular de la Petruskirche en Stuttgart. Además, es el coordinador del ciclo de música Musika Haizeak de Markina-Xemein, ciclo que este año celebra su VI edición.

DARIIA LYTVISHKO

Dariia Lytvishko, nacida en 1995 en Lutsk (Ucrania occidental) y residente en Herford (Alemania) desde 2014, es actualmente una de las organistas más solicitadas de su generación en Europa. Actúa en iglesias de renombre y en grandes festivales, como la Abadía de Westminster y la Catedral de San Pablo de Londres (Reino Unido), el Templo Protestante del Oratorio del Louvre de París (Francia), el Panteón de Roma (Italia) y la iglesia principal St. Michaelis durante el Orgelsommer de Hamburgo (Alemania). Sus giras de conciertos la han llevado por Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Mónaco, Suiza, Finlandia, Suecia, Noruega, España, Ucrania, Rumanía, Polonia, República Checa, Luxemburgo, así como Canadá y Estados Unidos. Recientemente, Lytvishko firrmó un contrato exclusivo con NAXOS. En noviembre de 2024 grabó su primer CD. Ya se está trabajando en la producción de otros CD. Además de su carrera como concertista, entre 2014 y 2025 trabajó como música de iglesia en Herford. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, ha realizado más de 40 conciertos benéficos para diferentes organizaciones. Su primera formación profesional fue en la Escuela Estatal de Cultura y Artes de Volyn, en Lutsk. Más tarde estudió música eclesiástica en la Universidad de Música Eclesiástica de Herford-Witten (Alemania), donde se licenció en 2019 y obtuvo un máster en 2022.

ESTEBAN LANDART

Nacido en Irún, cursa estudios de Piano y Órgano en San Sebastián y Bayona (Francia). En el CNSM de Lyon, realiza sus estudios bajo la tutela de Jean BOYER, y obtiene el Diploma Nacional de Estudios Superiores Musicales en la disciplina de Órgano, con una mención Très Bien à l'Unanimité du Jury. Posteriormente, obtiene el Certificado de Aptitud (C.A.) de la República Francesa para la enseñanza de Órgano. Ha publicado numerosos estudios y artículos en diversas publicaciones francesas y españolas sobre temas relacionados con la pedagogía, la organería, la interpretación para órgano y el análisis musical. Compagina la actividad pedagógica, con una activa carrera de concertista en Europa y USA, actuando en festivales de música de importancia. En la actualidad es coordinador de la Comisión Técnica para la Conservación y Restauración de Órganos y Armonios de la Diócesis de San Sebastián. Su repertorio aborda todos los estilos y épocas, desde el Codex Faenza a las Variaciones de Schönberg, de Cabezón a Radulescu, sin olvidar los grandes compositores románticos o sinfónicos. Su predilección varía en función de los instrumentos. Actualmente es profesor de Órgano en el C.R.R. de Bayona (Francia) y en el Centro Superior de Música del País Vasco MUSIKENE.

FRANCESCA AJOSSA

Francesca Ajossa (1999) estudió órgano y composición organística con Angelo Castaldo en el Conservatorio «Palestrina» de Cagliari (Italia), donde obtuvo su diploma de licenciatura en 2018. Tras ello, estudió con Ben van Oosten en el conservatorio de Rotterdam (Países Bajos), donde se graduó cum-laude en el Máster de Música en 2020. Desde 2020-2022 fue organista becada en la iglesia St. Peter und Paul Ratingen (Alemania). En 2021, Francesca concluyó un máster en Psicología Musical en la Universidad de York (Reino Unido). En 2023 completó con éxito sus estudios de Máster en Claviorganum en la Hochschule für Music und Theater de Hamburgo (Alemania). Allí, Francesca estudió con Menno van Delft (clave), Pieter Van Dijk (órgano) e Isolde Kittel-Zerer (bajo continuo). Recibió clases magistrales de músicos como G. Bovet, L. Lohmann, H. Deutsch, D. Zaretsky, J. Palur, L. van Doeselaar, C. Mantoux y O. Latry, y participó en numerosas academias, entre ellas la “International Bach Academy", dirigida por el prof. Jacques van Oortmerssen, la “Young Talents Class" y la “Excellence Class" del Festival de Órgano de Haarlem (Países Bajos). Como concertista, interpreta regularmente en festivales de música de toda Europa, con un repertorio que abarca desde la música antigua hasta estrenos de obras de nueva composición. Ha ganado diversos premios en concursos internacionales de órgano y ha grabado tres CD. Francesca es actualmente doctoranda en la Universidad de Artes de Lovaina (Bélgica), al igual que organista principal de la iglesia de 't Woudt (Países Bajos), así como artista residente de la Fundación Contius, en cuyo nombre promueve el órgano Contius de la St. Michielskerk de Lovaina.