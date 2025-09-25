Palabra de Ray Loriga & Cia

En busca de la palabra exacta. En todos sus plurales. Llega un festival internacional literario que la lleva en su nombre propio. Festival Internacional Palabra es, y aparece en la ciudad como una tormenta incontrolable que organiza una exposición, presenta libros, trae a autores o incluye la fiesta de entrega del que nació para ser el mejor premio literario desconocido del mundo y tampoco, porque la lluvia fina del Leteo cala y los nombres ilustres ejercen de correa de transmisión para que sea un galardón de prestigio. Que no haya llegado el dinero es más asunto propio de la monetización de la cultura en León como tarea imposible y una entelequia. Pero todo esto ahí está y son palabras mayores y palabras eternas, palabras que se lleva el viento como una canción de Los Rodríguez o que serán inolvidables como las de Blas de Otero: Pido la paz y la palabra. He dicho «silencio», «sombra», «vacío» etcétera. Es decir, pop al instante y poesía para los sentidos.

Alberto Ávila presentará su novela de la Colección Leteo ‘Querido Alberto’.DL

El Festival Internacional Palabra se inaugura este viernes con la exposición colectiva El arte de las nubes, en torno a la figura del poeta surcoreano Ko Un.

Participan Félix de Agüero, Francisco Redondo, Amaya Suberviola, Belén Sánchez Campos, José Fuentes, David Vimar y Ana María Loreto. Dicho evento tendrá lugar en Galería Espacio E, a las 20.00 horas. Y vienen figuras que siempre aportan el plus de su personalidad junto a su calidad literaria. Y podría ser bandera de todos ellos un Ray Loriga que combina ambas virtudes a la perfección.

Mañana sábado, el Festival Internacional Palabra contará con dos actos. Por un lado, La palabra y los límites, con Ray Loriga y Benjamín G. Rosado, a las 17.15 horas en el Palacio del Conde Luna.

Posteriormente, tendrá lugar la presentación de la novela de la Colección Leteo Querido Alberto con Alberto Ávila Salazar. Será a las 18.45 horas en el Palacio del Conde Luna.

En imperdonables pocas líneas, Ray Loriga es Jorge Loriga Torrenova. Guionista, director y escritor relacionado con la Generación X. También, un representante de la generación de escritores rock stars, sin ánimo peyorativo. Y quién sabe si ex madridista, que su cita coincide con el derbi madrileño... Pero esa es otra historia. Sus primeras novelas fueron Lo peor de todo (1992) y Héroes (1993). En 2011 publicó su primera novela juvenil, El bebedor de lágrimas, el primero de una saga publicada por Alfaguara. En 2017 recibió el Premio Alfaguara de Novela por su obra Rendición. Su última publicación ha sido TIM (2025). En 2023 publicó Cualquier verano es un final.

Benjamín G. Rosado es periodista cultural y escritor licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Finalizó sus estudios con un postgrado en Film Studies por la Wesleyan University de Connecticut.