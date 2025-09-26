Premio audiovisual para el creador leonés Rubén Sánchez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El canal de YouTube Wild Earth Expedition, especializado en viajes y exploración, del leonés Rubén Sánchez, ha sido galardonado con el premio a Mejores Content Creator en la edición 2025 del International Terres Travel Film Festival, uno de los certámenes más reconocidos en el ámbito del cine y la comunicación turística a nivel internacional. Además, ya en clave local, mañana sábado, Rubén Sánchez será el protagonista de un filándón fotográfico sobre sus viajes retratando las montañas del mundo. Será a las 19 horas en Vidanes, en La Parada, organizado por la Asociación Cultural Padre Isla de Vidanes, Ascupivid.

El reconocimiento en el International Terres Travel Film Festival destaca la calidad audiovisual, la autenticidad narrativa y la capacidad de inspirar a audiencias globales a través de experiencias de viaje únicas, contadas siempre desde una perspectiva cercana y personal. «Recibir este premio es un enorme honor para nosotros. Significa que nuestro trabajo, que nace de la pasión por viajar y documentar la naturaleza del mundo con honestidad, logra conectar con personas en diferentes rincones del planeta. Es un impulso para seguir creando y compartiendo nuestras aventuras con la misma ilusión con la que empezamos», señala.

posición destacada

Con este reconocimiento, Wild Earth Expedition consolida su posición como referente en la creación de contenido de viajes y aventura en plataformas digitales, demostrando que el storytelling independiente y la exploración auténtica tienen un espacio destacado en la industria audiovisual. Wild Earth Expedition es un canal de YouTube que narra expediciones y viajes alrededor del mundo con un enfoque documental, humano y visualmente cinematográfico. Con una comunidad en constante crecimiento, el canal inspira a miles de espectadores a explorar, aprender y vivir experiencias transformadoras en contacto con la naturaleza y las culturas locales.