León y Gaudí: toda la verdad en un libro

El semisótano del Museo Casa Botines Gaudí acogió la presentación de Un León para Gaudí, escrito por Maite López Blanch y Marta Muñiz Rueda. El acto estuvo presentado por Luis Carnicero, arquitecto y poeta y por José María Viejo, director general de Fundos. Además, hubo acompañamiento musical a cargo de los músicos Mario Pereda y Alejandro Solís. Un León para Gaudí relata una historia familiar, enigmas y una relación silenciada que serán las claves de una trama que viaja desde el siglo XIX hasta la actualidad. El lector descubrirá la conexión de Gaudí con León.