Christian, uno de los éxitos musicales de los 80, fallece a los 82 años de edad

El cantante Christian, una de las voces más exitosas de la Italia de los 80 por canciones como 'Daniela', ha fallecido este viernes con 82 años de edad en un hospital de la ciudad de Milán (norte) en el que permanecía ingresado.

Apodado en su época de esplendor "el Julio Iglesias italiano", por compartir estilo, el músico ha muerto en el hospital Policlínico milanés a causa de una hemorragia cerebral, según los medios.

Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, nacido en la capital siciliana de Palermo en 1943, empezó su carrera artística en el cine pero rápidamente viró a la música con el alias de Christian, sugerido por la cantante Mina porque sonaba más internacional.

De este modo, a mitad de los años Ochenta, obtuvo gran notoriedad con temas como 'Cara' (1982) o 'Daniela' (1984) que recorrieron medio mundo, así como con sus múltiples participaciones en el Festival de Sanremo o cantando ante el papa Juan Pablo II.