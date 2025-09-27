Secuencia XII de Gemma Luz Bosch

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) presenta Secuencia XII, una nueva intervención sonora de Secuencias, un ciclo de intervenciones sonoras en espacios.

En esta ocasión tiene como compositora invitada a Gemma Luz Bosch, artista sonora residente en Holanda, junto a los vecindarios del Porma y el Curueño. Con la Secuencia XII, la artista continuará con su propia investigación en la que explora las posibilidades sonoras de las tierras locales para la construcción de instrumentos que se alejan del virtuosismo y se aproximan a experiencias de conexión e interrelación con el otro. En esta ocasión, y bajo el encargo de la FCAYC, la artista desarrollará junto con vecinos y vecinas de los Valles del Porma y el Curueño, diferentes instrumentos en los que el agua suena a través de la tierra del entorno, y la tierra a través del aire.

Estos instrumentos serán activados en un único concierto el sábado 27 de septiembre a las 19:00 h en el Soto de Ambasaguas de Curueño. El concierto, gratuito, requiere de invitación que ya se puede conseguir a través de la web de FCAYC.

Secuencias es un ciclo de intervenciones sonoras en espacios. FCAYC invita a músicos, compositoras y artistas que trabajan desde lo sonoro a diseñar y realizar un concierto site specific para sonar en y con un lugar del territorio.

Gemma Luz Bosch nació en Chelva, Valencia. Graduada en el Conservatorio Profesional de Música de Llíria con especialidad de piano. Cursó en Musician 3.0: una formación muy libre y creativa en el Conservatorio Superior de Utrecht, en los Países Bajos del 2017 a 2021, desarrollándose como performer y compositora.

Su fascinación por la física encontró expresión en la creación de instrumentos. Entre 2022 y 2024 estudió el máster ArtScience en KABK. En 2019 comenzó con una meditación con arcilla. Creando cada día algo pequeño, más pequeño que su propia mano, sin escuchar música, sin responder correos electrónicos, sin mirar mi teléfono. Un pequeño momento, cada día, creando con sus propias manos.

En algún momento pensó: «Esto podría hacer sonido». Y desde entonces no ha dejado de explorar las posibilidades sonoras de la arcilla y la cerámica.