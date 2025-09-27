Corazones Eléctricos en León en el Black Bourbon: menores de 25 entran gratis

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Corazones Eléctricos enfila la última tanda de conciertos en su gira de presentación de su tercer disco De amor y rabia, recalando en la Sala Black Bourbon de León el próximo 4 de octubre, en plenas fiestas de San Froilan.

Como viene siendo habitual en esta gira la banda anuncia que los menores de 25 años entrarán gratis descargando la invitación en su canal de ventas habitual. De este modo vienen potenciando el rock en la juventud.

MENORES DE 25, GRATIS

En palabras de su líder, Pau Monteagudo «se trata de abrir las puertas a una generación de chavales y chavalas que son las ovejas negras de su generación porque les gusta el rock y no las tendencias actuales…», asegura.