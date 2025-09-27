Balata Berlín: la ruta de Rut y Míchel llega a León

Míchel y Rut, Balata Berlín, en una de sus sesiones de djs.DL

No se sabe si sonará This charming man incluyendo 'woman' por supuesto en el título en la sesión de este sábado en el Carta Blanca, pero les pegaría. Un dúo que funciona al unísono como un dj y un proyecto ambicioso para formar parte de la escena y dignificarla. Ponen un ejemplo: «Elyella han hecho mucho porque el dj aparezca en el lugar que le corresponde en conciertos y festivales», dicen. Son Balata Berlín y se presentan como "El Sonido que Une León, Córdoba y Berlín". Hay enjundia entre la intuición de ella (que para la primera comunión ya pedía algo para ser dj) y el reposo y estudio de él (del que ella dice que aprende siempre porque con cada canción abre un hilo de historia). En fin, que combinan a la perfección. Llegan del Sonorama, volverán a Aranda de Duero, al Vibra Mahou, participan en sesiones en locales de Madrid o eventos privados en donde cada vez les contratan más. Y añaden una clave: «Hay que añadir algo más a sólo poner canciones».

Balata Berlín son Míchel Serrano, actor leonés, por ejemplo ahora de actualidad con La agencia, la nueva serie de Telecinco, y Rut, cordobesa que da el salto a lo escénico aunque se ha movido y trabajado en este mundo en diferentes lugares de Andalucía. En definitiva, León y Córdoba, unidos y espectacularmente representados. En sus diferencias encuentran el punto de encuentro. También, tal vez, como en aquella canción de Nacha Pop, Cada uno su razón: el hiperrealismo de él, la imaginación de ella. O lo que es lo mismo y que aceptan con humor: se supone que la energía escénica en el set del pinchadiscos la pone Rut y Míchel la contrapone con la inevitable sosería leonesa...

Balata Berlín, es decir ellos, lo explican mucho mejor. "Balata Berlín es mucho más que un dúo de djs: es un viaje sonoro inspirado en la histórica Ruta de la Plata, que unía León con Córdoba, tierra natal de sus dos integrantes, Míchel y Rut. De ahí nace el nombre Balata (por la denominación original de la ruta) y Berlín, símbolo de la modernidad y la vanguardia electrónica que caracteriza sus sesiones".

Con más de 20 años de experiencia en cabinas legendarias, Míchel es el motor rítmico de Balata Berlín. Ha hecho vibrar pistas en lugares icónicos como Pachá León, Grupo Oh León, Grupo Glam, Pointer Madrid, Commodore Madrid, Zebra en Lula Club, Pompa en Florida Park y Carta Blanca León. Su estilo es camaleónico: fusiona géneros, rompe etiquetas y crea sesiones donde lo único obligatorio es desgastar las zapatillas bailando.

Rut es la luz de Balata Berlín, la energía que ilumina cada set con su intuición musical. Ella no pincha canciones: siente cada tema antes de compartirlo. Su objetivo es uno solo: que no pares de bailar. Con un gusto exquisito y una conexión especial con el público, Rut aporta frescura, sensibilidad y ese toque impredecible que convierte cada sesión en una experiencia única.