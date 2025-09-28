Ana Merino propone poesía para todos

Ana Merino, en una imagen de archivo de su participación en la XXXII Feria del Libro de Las Palmas. ángel medinaFE

Publicado por Miriam Badiola León Creado: Actualizado:

La oveja más parlanchina es el título del nuevo cuento de Ana Merino, recientemente publicado por la editorial leonesa Rimpego, definido como «un libro lleno de imaginación, de fuerza y de todos los ingredientes necesarios para hacer una lectura divertida» y que está acompañado de unas ilustraciones «súper bonitas» de Joaquín Alegre que «le dan fuerza» y permiten «estimular la imaginación».

Convencida de que «la mejor forma de educar y de estimular la imaginación es con la lectura», la novelista, poeta, dramaturga y teórica española del cómic explica a la Agencia Ical que su nueva obra supone «un acercamiento a la poesía para los más pequeños» con el objetivo de que «disfruten del imaginario que dan los poemas narrativos que cuentan historias, pero que también combinan ritmo, imágenes y metáforas».

La escritora, galardonada con premios como el Adonais y Fray Luis de León de Poesía o el Premio Nadal de novela, lo tiene claro: «el libro tiene que ser parte de la construcción de la niñez, y, si no tienes libros, después tendrás muchísimos problemas en tu desarrollo emocional y muchas carencias, porque la inteligencia se desarrolla leyendo».

Por este motivo, «La oveja más parlanchina» tiene como principal objetivo «alimentar la inteligencia». «Igual que nos preocupamos de que los niños adquieran hábitos saludables, como lavarse los dientes, la higiene o comer bien, también tenemos que hacerlo de que lean», afirma.

Para ello, la lectura del nuevo cuento de Ana Merino permitirá a los niños «iniciarse en la lectura y asociarla con algo placentero y melódico que estimula su imaginación» y con lo que «puede disfrutar».

para todos

Además, la escritora destaca que se trata de un libro «que se puede compartir», al ser «muy divertido para leer con los padres y para que estos puedan encontrar un tiempo para sus hijos», ya sea «para compartir la lectura como para aquellos más pequeñitos que todavía no saben leer», de forma que puedan tener «una primera experiencia que ampliar cuando aprendan a hacerlo solos».