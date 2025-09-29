El Machado del leonés Rodríguez Recio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un recital de canciones sobre textos poemas de Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento es el tema de clausura del IV Ciclo Compositores leoneses. Un concierto, ayer, domingo 28 de septiembre, en el Auditorio Los Cirolines de Benavides de Órbigo y otro hoy lunes 29 de septiembre en el Centro Cultural Unicaja de León serán el colofón de la cita musical. La trigésimo octava edición del Festival de Música Española de León llega a su fin con la soprano Mar Morán y el pianista Aurelio Viribay, quienes interpretan un programa con canciones de compositores que han utilizado sus poemas como inspiración, destacando los estrenos de Canciones del Alto Duero de Jesús Legido y Microcosmos Machado, obra encargo del Festival a la compositora maragata María José Cordero. En el mismo recital, se podrán escuchar canciones de Joaquín Rodrigo, Jesús García Leoz, Miguel Asíns-Arbó y del leonés Jesús Ángel Rodríguez Recio.

Para el recital en el Centro Cultural Unicaja de León, a las 19.30 horas, las entradas a 7 euros se pueden adquirir anticipadamente en la web ctickets.es y una hora antes del concierto en la propia sala.

Nacida en Badajoz, la soprano Mar Morán inició su formación musical como instrumentista de flauta de pico. Posteriormente, se enfocó en el canto en el Conservatorio Profesional «Victoria de los Ángeles» de Madrid, obteniendo el «Premio Fin de Grado» y el «Premio Extraordinario de Música» de la Comunidad de Madrid. Completó sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid con matrícula de honor y recibió el «Premio Fin de Carrera Lola Rodríguez de Aragón» en 2020. Ha sido becada por la International Opera Academy de Gante y por Juventudes Musicales.

Especializado en el acompañamiento de cantantes, Aurelio Viribay ha actuado en recitales en diferentes países junto a cantantes como Walter Berry, Annalisa Stroppa, María Bayo, Ainhoa Arteta, Celso Albelo, Alicia Nafé, Saioa Hernández, Ángeles Blancas, Ofelia Sala, Ruth Iniesta, Carmen Solís, entre muchos otros.

Respecto al compositor leonés Jesús Ángel Rodríguez Recio en los conciertos se interpretarán dos canciones de su autoría. Se trata de Es la tierra de Soria y Noche de verano, ambas pertenecientes al ciclo de canciones titulado Campos de Castilla, compuesto sobre poemas de Antonio Machado.