Trapiello aborda la tercera España

Próspero viento es lo nuevo del escritor leonés Andrés Trapiello. Próspero viento es un ensayo autobiográfico que relata una vida, la de su autor, y la peripecia vital y política de varias generaciones, desde las postrimerías de la dictadura franquista hasta hoy mismo.

Pionero en rescatar las figuras de Chaves Nogales, Clara Campoamor o Elena Fortún, integrantes de esa tercera España que combatió el fanatismo de las otras dos, de las que ellos tres y otros fueron víctimas durante cincuenta años, Andrés Trapiello rastrea en este libro el origen de la hegemonía cultural de la izquierda y de los nacionalistas, conforme a la cual estos se han creído legitimados para reescribir la historia y levantar un muro.