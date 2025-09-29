'PRÓSPERO VIENTO'
Trapiello aborda la tercera España
Próspero viento es lo nuevo del escritor leonés Andrés Trapiello. Próspero viento es un ensayo autobiográfico que relata una vida, la de su autor, y la peripecia vital y política de varias generaciones, desde las postrimerías de la dictadura franquista hasta hoy mismo.
Pionero en rescatar las figuras de Chaves Nogales, Clara Campoamor o Elena Fortún, integrantes de esa tercera España que combatió el fanatismo de las otras dos, de las que ellos tres y otros fueron víctimas durante cincuenta años, Andrés Trapiello rastrea en este libro el origen de la hegemonía cultural de la izquierda y de los nacionalistas, conforme a la cual estos se han creído legitimados para reescribir la historia y levantar un muro.