León acoge mañana una charla sobre los retablos

¿Qué son los grutescos? ¿por qué están tan presentes en los retablos de la escuela juniana? ¿cuál es su significado? Son algunas de las preguntas a las que darán respuesta los profesores César García Álvarez e Irene del Canto Mínguez, este miércoles a las 19.00 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de León. La charla, de acceso gratuito, forma parte de las acciones organizadas por la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle de Scapa para dar a conocer un conjunto de diez retablos renacentistas al este de la provincia. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León.

Los grutescos son motivos artísticos, escultóricos o pictóricos que combinan elementos vegetales, animales y figuras humanas, a menudo entrelazadas de modo caprichoso. El término proviene de las decoraciones encontradas en las ruinas de la Domus Aurea de Nerón en Roma, que se creían grutas, y que inspiraron este estilo ornamental muy utilizado en el Renacimiento y presente en los retablos del este de León.

De su simbología y significado hablarán los profesores César García Álvarez e Irene del Canto Mínguez en la charla que tendrá lugar el miércoles, 1 de octubre, a las 19 h. en el salón de actos del ayuntamiento de León.

Ambos hablarán de los grutescos presentes en estos diez retablos del este de la provincia de León. «Se trata de un conjunto patrimonial que muestra el alcance del Renacimiento en esta zona de la provincia», explican los responsables del proyecto. «Un territorio donde la pujante situación económica en las décadas centrales del siglo XVI generó la posibilidad de renovar el mobiliario interior de las iglesias parroquiales». Sin duda, la cercanía del monasterio de Trianos, de la orden de los Dominicos, al que llegaban los mejores pintores y escultores, influyó en la realización de estos retablos mayores y menores. Todos ellos se engloban en la denominada «Escuela Juniana Leonesa», por su relación con artistas del círculo de Juan de Juni.

Integran la ruta los retablos de: San Pedro en Cátedra, en la iglesia de Vallecillo; retablo de la Transfiguración en la iglesia de Nuestra Señora de Arbás en Gordaliza del Pino; retablo de La Pasión en la capilla de Jesús Nazareno de Sahagún; retablo de San Andrés, en la iglesia de Joara; retablo de los Niños Justo y Pastor, en la iglesia de Celada de Cea; retablo de San Andrés en la iglesia de Valdescapa de Cea; retablo de San Facundo y San Primitivo, en la iglesia de Villaselán; retablo de San Julián y Santa Basilisa en Valdavida; retablo de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Iglesia de Cristo Rey de Cistierna y el retablo de El Salvador en Yugueros.