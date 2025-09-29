La Junta restaura un documento histórico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, entregó este lunes al alcalde de Segovia, José Mazarías, la Carta del Rey Juan II en la que anuncia al Concejo de Segovia el nacimiento de su hija Isabel, futura reina de Castilla, tras ser restaurada por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León. Según ha explicado el consejero, se trata de un documento en soporte de papel, manuscrito con letra gótica cursiva denominada cortesana, muy característica de la cancillería castellana y leonesa del siglo XIV al XV. Este documento, datado en 1451 y conservado hasta su restauración por el Ayuntamiento de Segovia en su Archivo Municipal, ha sido objeto de estudios y trabajos de conservación-restauración.

Santonja ha asegurado que a lo largo de esta legislatura se seguirá apostando por atender, con criterios técnicos y científicos, las necesidades de las distintas manifestaciones del patrimonio cultural, de manera concertada con los titulares y aprovechando las oportunidades que brinda la innovación tecnológica. En este sentido, ha afirmado que proyectos de restauración como el que hoy se ha presentado contribuyen a difundir la importancia del patrimonio, en este caso, documental.

La pieza presentaba alteraciones y deterioros por inestabilidad química inherente del soporte, debido a residuos metálicos que fortuitamente se incorporaron en el proceso de fabricación de la pasta de papel y, también, por la utilización de tintas químicamente inestables. Estos componentes se oxidan en un ambiente de elevada acidez, lo que se traduce en una pérdida de la resistencia mecánica y fragilización de las fibras del soporte. Los dobleces que se aplicaron al documento en algún momento de la historia han originado también desgastes mecánicos y pérdidas de material.

El tratamiento de conservación y restauración se inició con un examen diagnóstico con el fin de identificar sus materiales constitutivos y evaluar su estado de conservación, complementado por el estudio de la documentación relativa al documento.