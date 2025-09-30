Luis Miguel Rabanal: poeta del dolor y la vida

Palabra de Luis Miguel Rabanal (Riello, 1957-Avilés, 2025). Hoy cedida entera en el Festival Internacional Palabra en Homenaje a Luis Miguel Rabanal a través de una lectura colectiva de Postrimerías, a las 20.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento. Palabra de Rabanal en forma de poesía que lleva, por ejemplo, a que Rafa Saravia, uno de los organizadores del festival literario lo reconozca como «un grande radicalmente y hablando desde la objetividad literaria, ya no desde la amistad. Creo que la obra de Luis Miguel está totalmente fundamentada. Los grandes de la poesía española lo confirman. Yo creo que no los que tenemos por aquí cerca como Antonio Gamoneda, como Juan Carlos Mestre, lo ven clarísimo. Dicho esto, es triste que Luis Miguel no haya tenido como mínimo el premio nacional de literatura o de poesía».

De todo ello irá el acto de hoy, que promete por los que asistirán y por la propia obra de Luis Miguel Rabanal, en donde conviven la hondura y la claridad de sus textos y sus ideas. Surgidos desde la idea de vida inicial y desde el dolor de después que le postra y en donde surge todo un combate creativo y existencial.

Ahora que no está, además de convivir con su obra inolvidable queda también lo dicho. ¿Desde el dolor brota la poesía más sincera? «Para nada pienso que la poesía sincera esté obligada a tener como eje argumental, digamos, el dolor. Y aún más, dudo mucho que haya alguna clase o subclase de poesía sincera, ya sea hablando de dolor o de las gaitas destempladas de don Mariano. A ver, intuyo en la poesía otras formas de escritura, no necesariamente ceñidas a lo real de la sinceridad como exponente de la inmediatez nefasta. En el libro hay dos versos que vienen a expresar lo que intentaba explicar antes: la poesía te rodea las manos, la amiga que sangra», decía a este periódico en entrevista de Verónica Viñas, jefa de Cultura de Diario de León. O añadía para explicar de dónde venía: «Ni me molesta ni me deja de molestar porque no me considero discípulo de Antonio ni de nadie. Mi cariño por Gamoneda data de mucho tiempo atrás y su poesía siempre me dejó un tanto estremecido. Hace 40 años compraba en Pastor aquel volumen de la colección Provincia, Descripción de la mentira, y antes de leerlo, ya en la mano, me quemaba para después irse convirtiendo en piedra ardiente siempre que lo abría para asombrarme una y otra vez. Pero no, no hay discípulo que valga».

Aunque será una tarde para leer su último Postrimerías será oportunísimo recordar su forma de ver y de opinar como manera de homenajear y mostrar el cariño hacia el autor.

«Es un hombre que por su situación le dio tanto tiempo a indagar en la condición humana, de cuerpo y trascendencia, que perfeccionó esa sensibilidad. Es un hombre que desde lo cerebral matizó el mundo de manera magistral y desde el pálpito y el dolor describió la condición humana como nadie lo había hecho», añade Saravia sobre Rabanal.