Imprescindibles del Festival Internacional de Música de Cámara Fundación MonteLeón

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, presentó ayer la XIV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón que albergará el Auditorio Ciudad de León entre el 4 y el 8 de diciembre. Al final del encuentro, el espoiler merece la pena, Carmen Mayo, directora artística del mismo, lo calificó como un «imprescindible» de la cultura en León. Y así ha de ser tal y como había avanzado Aguado al indicar que su área o concejalía apoyaba que la ciudad cuente con ciclos, festivales o eventos que añadan calidad y diferenciación cultural. Nombres en este ciclo que patrocina Caja Rural de Zamora justifican este ambicioso planteamiento. Por lo que s esperan grandes conciertos.

Prosiguió Elena Aguado afirmando que «esta nueva edición que volverá a convertir a la capital leonesa en un referente cultural de primer nivel, tanto a nivel nacional como internacional». En la rueda de prensa estuvo acompañada del vicepresidente de la Fundación MonteLeón, Ángel Valencia; de la directora artística del Festival, Carmen Mayo, y del jefe de empresas de Caja Rural de Zamora, Francisco González, como entidad patrocinadora. «Esta edición supone un consolidado prestigio», indicó en el sentido de que la política cultural municipal pretende crear referencias en citas que han de ser ineludibles, tales como los ciclos que lleva a cabo Eutherpe o los más recientes en torno, y actualmente en marcha, al órgano de la Catedral. «El festival Monteleón será un referente y queremos que sirva para atraer a más jóvenes. Es una cita importantísima y no tiene que ser de masas para serlo», aseguró.

Ángel Valencia remarcó el apoyo municipal a partir del Auditorio y el también imprescindible de Caja Rural. «Es un festival cada vez más consolidado. Más que de música entrelaza culturas y ofrece la parte más emotiva de la música de cámara», afirmó.

Francisco González, en representación de Caja Rural de Zamora, mostró su satisfacción, e incluso agradeció por poder apoyar y estar en iniciativas como estas, «que nos dejan ser parte como proveedores y colaboradores fiables», remarcó. La directora artística, Carmen Mallo, destacó que todas las aportaciones son muy importantes. Destacando la de Caja Rural. «El festival alcanza una gran repercusión cultural al nivel internacional. El año pasado quisimos que fuera muy leonés y este año tendrá una selección y contenido musica muy internacional», avanzó la responsable de la programación del este XIV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón. El Festival arranca el jueves 4 de diciembre a las 19,30 horas con Voces8 Scholars Ensemble. El broche final al festival lo pondrá la actuación de Steven Isserlis & Connie Shih. Luz Elisabeth Sa´nchez & Yelyzaveta Rodionova, Berta Belinchón & Miquel Esquinas y Trío Concept completan un cartel en el que también destaca el carácter de conciertos únicos.