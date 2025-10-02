Rodrigo Martínez, abre Península hoy en la Plaza Mayor

Rodrigo Martínez (20.30 horas), una de las voces más reconocidas del folk leonés, genio capaz de poner en valor lo colectivo y de crear con personalidad única, y la formación extremeña Sanguijuelas del Guadiana (22.00 horas) abren hoy en la Plaza Mayor el Proyecto Península, un ciclo de conciertos que forma parte de las fiestas de san Froilán de la capital leonesa, que fusiona música tradicional y contemporánea con el objetivo de promover la riqueza cultural y la pluralidad lingüística a través de artistas que usan sus lenguas para contar historias universales.

El folk contemporáneo marca como proyecto la trayectoria de Martínez. Proyecto en el que sigue revisitando la música tradicional leonesa. A veces desde una óptica contemporánea y otras, no. Pero cada vez dejando más la huella personal de músico, que le hace ser parte fundamental de la música y el folclore. Y siempre siendo versátil, solo o en compañía.