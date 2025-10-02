Akari, de Bonet y Vázquez Osa, en el Auditorio

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Dúo Akari actúa hoy en el Centro Cultural Unicaja (c/ Santa Nonia, 4) dentro del XIX Ciclo Maestros Internacionales. El dúo Akari está formado por Pedro Bonet, un violonchelista con una trayectoria internacional de interpretaciones destacadas, premios, y compromiso con la enseñanza musical, y Álvaro Vázquez Osa, quien tras formar parte de la Joven Orquesta Nacional de España, y realizar un Máster de Estudios Orquestales en Musikene, centra su carrera en la interpretación orquestal. Es docente de la JOL.