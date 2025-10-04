El Monoloco convoca en León a más de 13.000 espectadores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Campo Hípico espera, a partir de las cuatro de la tarde, a más de 13.000 espectadores en uno de los eventos más esperados de San Froilán, el Monoloco Fest. Morad y Abraham Mateo son los cabezas de cartel de esta convocatoria, que contará también con Lucho RK, D. Valentino, Michenlo y Alex Martini. La Policía Local ha anunciado el cierre del paseo del Parque durante la jornada por la celebración del Monoloco.

El rapero barcelonés de origen marroquí Morad comenzó su carrera en 2018 y consiguió fama de forma fulgurante gracias a su estilo y letras de tono personal en las que describía anécdotas de su vida y las realidades socioeconómicas del barrio en el que se crió, L»Hospitalet de Llobregat. Abraham Mateo es uno de los jóvenes cantantes españoles con mayor proyección. El gaditano, además de cantante también es compositor, productor y actor. Comenzó su carrera artística a los siete años y debutó en televisión a los nueve en el programa Menuda noche. Ha publicado siete álbumes de estudio y ha obtenido múltiples discos de oro y platino en España, América Latina y EE UU.