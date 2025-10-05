Ben Clark leerá sus poemas en la Casona de San Feliz de Torío

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Espacio Factor, en La Casona de San Feliz de Torío, acoge un diálogo y posterior lectura de poemas a cargo del poeta Ben Clark, a las 19.00 horas, dentro del ciclo Nocturnidad y alepoesía. Clark, poeta y traductor, presentará su último libro, Mecánica poética, donde desmitifica la poesía ofreciendo explicaciones sencillas para los fenómenos complejos que ocurren dentro del poema. Este manual está pensado para acompañar a quien escribe poemas, pero también para ayudar a quien quiera disfrutar más de su lectura. Ben Clark pone sus años de experiencia al servicio de los poetas que quieran profundizar en su escritura con un lenguaje cercano, ameno y que invita a la creación.

El libro se cuestiona: ¿Qué hace que un poema sea bueno? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo se escribe un poema así? «Solemos asociar los poemas a conceptos difíciles de definir como el misterio y la inspiración, dos palabras que están muy relacionadas con la poesía, sí, pero que no ayudan mucho a la hora de intentar encontrar un método práctico y útil para escribir poemas que convoquen la emoción en los lectores», explica el libro.

Ben Clark ha publicado, entre otros, los poemarios Los hijos de los hijos de la ira, Cabotaje, Basura, La Fiera o Los últimos perros de Shackleton. Ha traducido la obra poética de Edward Thomas, Anne Sexton, Stephen Dunn y Saul Williams, entre otros.