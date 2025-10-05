El ILC otorga los Premios Concejo a cinco creadores leoneses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El jurado de la cuarta edición de los Premios Concejo que otorga el Instituto Leonés de Cultura ha elegido a cinco destacados creadores y divulgadores en las cinco categorías, de una iniciativa nacida para reconocer las mejores aportaciones a la cultura de León. El periodista Fulgencio Fernández, el artista Félix de la Concha, el proyecto de enseñanza de oficios tradicionales Homo Faber, el cineasta Néstor López y el divulgador de la música popular Ángel Fierro son los ganadores de la nueva edición.

En la categoría de Artes el jurado propuso a Félix de la Concha, artista hiperrealista de amplio reconocimiento internacional. En Interpretación y Medio Audiovisual, la propuesta del jurado fue para Néstor López Ferreira, cineasta y productor leonés en cuyas creaciones resalta una honda mirada humana. En la categoría de Letras, el premio ha recaído en Fulgencio Fernández, por la difusión del mundo rural leonés.

El Premio Concejo a la mejor contribución al Patrimonio Leonés ha sido para el Centro de Oficios Tradicionales Homo Faber, liderado por Francisco Azconegui y Mónica Martín Sisí. El Premio Concejo de la Música Leonesa ha sido para Ángel Fierro del Valle, destacando su labor de recopilación de la tradición oral y musical. Los premios están dotados con 5.000 euros.