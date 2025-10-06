Un 'Caldo' con Xoel López en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El gallego Xoel López cierra hoy la programación del Festival Proyecto Península, con un concierto, a partir de las 20.30 horas, en la Plaza Mayor, un escenario por donde han desfilado Rodrigo Martínez, Sanguijuelas del Guadiana, Blanca Paloma, El Nido; y ayer, Fetén Fetén y María José Llergo.

Xoel López, uno de los músicos más queridos y con mayor número de seguidores en la escena independiente, repasará en León algunos de los éxitos de su fructuosa carrera musical, así como los incluidos en su último trabajo discográfico, Caldo Espítito, su quinto álbum de estudio después de su trayectoria con la banda Deluxe.

«Lo bonito de cuando tú sacas una obra es que la termina el público», ha confesado. Para él, «es un disco más importante de lo habitual. Es una cosa que sucede cada equis tiempo, como las olas, que siempre hay una que es más grande».

El músico coruñés se ha caracterizado por su habilidad para reinventarse sin perder su identidad. El conjunto de obra es un reflejo de una constante búsqueda de nuevos sonidos, un imaginario sonoro que evoluciona con el tiempo mientras mantiene una voz lírica inconfundible.

Las letras de Xoel López apelan directamente a la experiencia personal, un rasgo que le ha granjeado una conexión profunda y duradera con sus seguidores, convirtiéndole en figura clave del indie español.

El cantautor coruñés construye paisajes sonoros que mezclan pop, rock y folk con una sensibilidad melódica muy personal. Él se define como un artista libre, creador de una música que es sinónimo de paisajes melódicos y de independencia creativa.