La ‘caJa fuerte’ de los Aldecoa

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibió ayer el legado in memoriam del escritor Ignacio Aldecoa (Vitoria, 24 de julio de 1925—Madrid, 15 de noviembre de 1969), que incluye una carta náutica utilizada por el autor para la creación de su novela Gran Sol y una serie de grabados dedicados a Carmen Martín Gaite, entre otros. El acto ha contado con el director del Cervantes, Luis García Montero, y la intervención de Susana Aldecoa, hija del autor, historiadora del arte y directora del Colegio Estilo, fundado por su madre, la escritora leonesa Josefina Rodríguez Aldecoa. Además, ha estado como testigo de honor el premio Cervantes leonés Luis Mateo Díez. «Su creatividad forma parte ya de nuestra historia y su legado nos compromete con el trabajo para defender la cultura y esa misma creatividad», ha señalado el director del Cervantes, tras hacer una semblanza del autor de El fulgor y la sangre. García Montero ha celebrado la recepción de estos objetos que fueron parte importante de «uno de los grandes novelistas» de la España de posguerra, resaltando también su labor como poeta, citando entre otros el poemario Todavía la vida. Además, ha recordado el «pasado literario» de Aldecoa, para quien «la amistad y la convivencia fue muy importante» entre personalidades como Rafael Sánchez Ferlosio o el leonés Jesús Fernández Santos.

Grabados de ardillas

La caja número 1.203 ha recibido un cuadro compuesto de diferentes grabados de ardillas y que Aldecoa dedicó a su amiga Carmen Martín Gaite con la siguiente inscripción: «Carmen, las ardillas son los únicos animales aceptables de mi zoo. Las ratas, los reptiles y los animales inmundos son los que más abundan. Saludos a Rafael». Asimismo, la familia del autor ha entregado una carta náutica con la que Aldecoa imaginó pasajes de su novela Gran Sol, la cual relata la aventura de la tripulación vasca de un atunero, el Aril, en un caladero del Atlántico Norte. «Es un honor para nuestra familia y para mí como hija única este reconocimiento a su calidad literaria», ha indicado Susana Aldecoa. El depósito se ha completado con fotografías familiares del autor y con amigos, en las que se puede ver por ejemplo al escritor vitoriano junto al cineasta Mario Camus (quien adaptó al cine algunos de sus cuentos y novelas como Young Sánchez, Con el viento solano y Los pájaros de Badem-Badem) o paseando en Nueva York junto a su mujer, Josefina Aldecoa (que adoptó, tras la muerte de su marido en 1969, su apellido para su carrera literaria). También se ha entregado un tomo editado por la fundación Biblioteca Castro de sus novelas completas y la primera edición del volumen Caballo de pica, del propio Aldecoa, con dedicatoria al crítico literario Juan Luis Alborg, donación hecha por Ángeles Encinar, experta en su obra y catedrática de Literatura Española en la Universidad de Saint Louis. Encinar ha destacado que para el autor homenajeado ser escritor «era antes que nada una actitud en el mundo», retomando las palabras de Josefina Aldecoa en el prólogo de la edición de Cuentos completos, en las que aseguraba que para Ignacio «narrar era una forma de vivir». «A través de su obra se observa la forma de vida de la gente española de los años 50 y 60»