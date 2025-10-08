‘Música para Hitler’ abre la temporada teatral en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«Hitler quiere que toques para él». Esta fue la inquietante propuesta de un alto oficial nazi a Pau Casals. El genio catalán se había visto forzado a exiliarse al sur de Francia tras la Guerra Civil y se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos. En 1943 fue invitado a tocar para el Führer. Aceptar significaría traicionar sus principios; negarse podría costarle todo.

Entre notas que esconden un dilema moral y un mundo que se desmorona, la música se convierte en el último acto de valentía. Un cuarteto de grandes intérpretes encabezados por Carlos Hipólito encarnan Música para Hitler, que hoy, a las 20.30 horas, abre la temporada teatral en el Auditorio Ciudad de León —para abonados— y mañana repite función para todo el público. Carlos Hipólito asume el papel de Pau Casals; Kiti Manver, el de su pareja; Marta Velilla, el de la sobrina del artista; y Cristóbal Suárez, el de un oficial nazi. Dirigida y escrita por Juan Carlos Rubio junto a Yolanda García Serrano, la obra está inspirada hechos reales y recrea un momento crítico en la carrera del célebre violonchelista catalán Pau Casals, marcada por su exilio y su lucha por la justicia en un contexto histórico convulso. Estos dramáticos hechos son los que han inspirado a los autores a escribir Música para Hitler, un texto emocionante que recrea la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX. Las entradas tienen un precio de 18 euros.

La temporada teatral del último semestre del año, compuesta por teatro, danza y ópera, incluye una veintena de actuaciones hasta el 18 de diciembre.