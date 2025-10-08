El Cantajuego trae al Auditorio de León sus 'Mega Hits' el día 19

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El espectáculo Mega Hits de CantaJuego llega el día 19 de este mes al Auditorio Ciudad de León. Una oportunidad para disfrutar en familia, conectar a través de la música y vivir la magia de los grandes clásicos de la compañía. Las funciones tendrán lugar a las 12.30 y a las 17.00 horas. Las entradas ya están a la venta en www.cantajuego.com con precios desde 12 euros.

El proyecto, creado por Pedro Zaidman (responsable de la dirección musical), cuenta con Matías Zaidman, Olivia Chica y Julián Fliess en la dirección y producción ejecutiva. El elenco de Mega Hits está formado por Ainhoa Abaunz, Paulino Díaz, Eugenia Cabrera, Rodrigo Puertas y como artistas adicionales Mercedes Díaz, Bárbara Velázquez y Arantxa Hoyos (Cover), quienes interpretan, cantan y bailan durante los 70 minutos de espectáculo. En este show para toda la familia, los más pequeños podrán disfrutar, cantar y bailar junto a los CantaJuegos y sus entrañables amigos, Coco, Pepe, Buby, entre muchos otros. A lo largo del show, revivirán canciones de CantaJuego, que han marcado a varias generaciones, como «El chuchuwá», «Cosquillas», «Soy una taza», y muchos más temas. La obra, que está dirigida al público familiar y recomendada para niños de 1 a 6 años.