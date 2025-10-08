El Cantajuego trae al Auditorio de León sus 'Mega Hits' el día 19
El espectáculo Mega Hits de CantaJuego llega el día 19 de este mes al Auditorio Ciudad de León. Una oportunidad para disfrutar en familia, conectar a través de la música y vivir la magia de los grandes clásicos de la compañía. Las funciones tendrán lugar a las 12.30 y a las 17.00 horas. Las entradas ya están a la venta en www.cantajuego.com con precios desde 12 euros.
El proyecto, creado por Pedro Zaidman (responsable de la dirección musical), cuenta con Matías Zaidman, Olivia Chica y Julián Fliess en la dirección y producción ejecutiva. El elenco de Mega Hits está formado por Ainhoa Abaunz, Paulino Díaz, Eugenia Cabrera, Rodrigo Puertas y como artistas adicionales Mercedes Díaz, Bárbara Velázquez y Arantxa Hoyos (Cover), quienes interpretan, cantan y bailan durante los 70 minutos de espectáculo. En este show para toda la familia, los más pequeños podrán disfrutar, cantar y bailar junto a los CantaJuegos y sus entrañables amigos, Coco, Pepe, Buby, entre muchos otros. A lo largo del show, revivirán canciones de CantaJuego, que han marcado a varias generaciones, como «El chuchuwá», «Cosquillas», «Soy una taza», y muchos más temas. La obra, que está dirigida al público familiar y recomendada para niños de 1 a 6 años.