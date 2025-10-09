San Simeón hace ‘conejillo de indias’ en la Catedral de León

San Simeón es el 'conejillo de indias'. No ha sido al azar, se ha elegido una de las esculturas de mayor complejidad técnica, por la barba y el pelo del santo. Tras varios intentos fallidos de hacer réplicas de las 23 estatuas apeadas del pórtico de la Catedral de León en 2009, San Simeón ya tiene un doble. La estatua original, fechada en el año 1290, deberá pasar 'la prueba del algodón'. La Consejería de Cultura la someterá el 28 de noviembre en León al veredicto del Cabildo «y de la sociedad», según el consejero Gonzalo Santonja, que restó importancia al coste del proyecto. La copia del santo ha costado 40.000 euros, lo que supone una inversión de 920.000 para la totalidad de las estatuas que decoraban la fachada principal de la Catedral leonesa, «deshabitada» desde hace dieciséis años. El gemelo de San Simeón lo ha hecho una empresa especializada, «la mejor que hay», asegura Santonja, que podría hacer «dos al año». Hasta el 2037 el pórtico no recuperará a todos los santos, hoy desperdigados en el claustro y la capilla de San Juan de Regla —las tres más delicadas—.

Lo más difícil es encontrar el material perfecto. La piedra para San Simeón procede, al parecer, de una cantera de Portugal. Santonja admitió que el proyecto se ha prolongado y que «ya estaría finalizado» si se hubiera afrontado desde el principio. El Cabildo tenía el propósito de tener al menos cinco réplicas colocadas en 2027, coincidiendo con el 150 aniversario de la gran restauración del siglo XIX. Pero todo apunta a que será misión imposible.

El pórtico está en una situación crítica. El Cabildo convocó hace tres años un concurso para buscar soluciones, pero ningún proyecto —incluido el ganador— superó las expectativas de la convocatoria y, difícilmente, se ejecutará. Con un diagnóstico demoledor, sería muy arriesgado recargar la fachada, teniendo en cuenta que algunos de los santos originales pesan cerca de mil kilos. Así que los nuevos inquilinos tendrán que ser livianos.

Las vidrieras pendientes

El consejero afirmó que también está negociando un acuerdo con el Cabildo para concluir la restauración de las vidrieras. La Junta ya financió en sus inicios el magno proyecto denominado El Sueño de la Luz, que arrancó en 2005. Aún restan por rehabilitar todos los vitrales del crucero, incluidos dos rosetones, con una inversión estimada de cinco millones de euros. Santonja insistió que tanto para las esculturas como para las vidrieras «el dinero no es el problema».