Una trompetista prodigiosa en el Liceo Egipcio

Tras tres veladas de conciertos, este viernes 10 de octubre se clausura el I Ciclo de conciertos Big Four House que se ha celebrado y organizado en el Museo Liceo Egipcio con la actuación de la prodigiosa trompetista y cantante leonesa María Quiroga, una de las más destacables promesas del jazz leonés.

Quiroga comenzó su formación musical en el Conservatorio de su ciudad natal en la especialidad de contrabajo. Entre 2010 y 2016 estudia trompeta en el Conservatorio Ángel Barja de Astorga y empieza a compaginar sus estudios con la música en directo participando en diversas formaciones de jazz, ska, folk, world music y balkan como Ciegas con Pistola, La Jari, Chotokoeu, Cecina de León, Macheta Supah Sound o Mountain Jazz Experience. Entre 2016 y 2020 estudia trompeta de jazz en el Conservatorio Superior de música de A Coruña y recibe clase de canto moderno con Carmen Rey.

En esta ocasión estará acompañada al piano por John Bramley. El milanés afincado en León cuenta con una gran experiencia con colaboraciones con Big Band como la Paolo Tomelleri Swing Band, CCDJ Orchestra, proyectos musicales como Sugardaddy And The Cereal Killers, Cipriano's Banda, Miz Trio. Además, colabora en el Seminario De Jazz De León y dirige el ciclo de Jam Session de Jazz en el local Ret Marut.

El Museo Liceo Egipcio ha creado este ciclo musical con la colaboración del Colegio de arquitectos de León, Pianos Arévalo y el propio John Bramley en la organización.

El concierto se realizará en la sede del Museo Liceo Egipcio (Palacio de Gaviria, C/ Conde Luna 6, León) y comenzarán a las 20.30 horas. La entrada individual para cada concierto tiene un precio de 12 euros.