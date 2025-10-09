«Lo mejor siempre está por venir y ahora es Turbina»

Dejar poso sin peso sería un lema para la vida, y para Turbina, el nuevo grupo de Rober Plan B, un tipo experto en planes, alérgico a la pesadez de contar batallas pasadas, y menos, pesadas. El presente es el único futuro y lo devora. Hablando de planes, puede que el A ya haya quedado atrás, pero el B es su paraíso actual. Y puede, también, que dentro de ese Plan B, con «b» de mucho más que un bar, tenga cabida este regreso al más puro estilo punk rock con regusto a bandas como Ultrapüs. Esa rock actitud que desprende y aplica no sólo al escenario la confirma cuando asegura: «Lo mejor siempre está por venir. Ahora le toca a Turbina», asegura. Todo esto lo pondrá a prueba en el Babylon este sábado a las 22.00 horas en un concierto para el que ya no hay entradas, que es la mejor noticia para un concierto. A cambio, este nuevo grupo en el panorama leonés ofrecerá una sesión en la que el repertorio nuevo se impone en un 70 por ciento. El resto, sin nostalgias, para los que sepan de estos músicos de nivel en aventuras anteriores. Turbina son Alfredo Ultrapüs, a la batería; Rober Plan B, guitarra y voz; Juanjo Batalla, al bajo, y Guille Mezcal, guitarra solista.

¿Sería un ajuste de cuentas este regreso aunque fuera con ellos mismos? «Muy bien traído. Eso es. Y también, que no sabes muy bien qué hacer por las tardes en casa», afirma Rober en plan una de cal y una de arena, en serio y con humor. «O vas a boxear o estás con los niños pero no todos los días te apetece boxear o estar con los niños. Al final te juntas. Eso es lo que nos ha pasado a Alfredo y a mi. Alfredo lleva tocando conmigo desde hace treinta años, desde Unión Penosa, Ultrapüs... Un día me llamó él. Y a mi me daba pereza pero es que esto me gusta mucho», relata acerca del germen de Turbina.

todo radical

Parece fácil imaginarse la respuesta inmediata de Rober a la propuesta de su amigo, como lo parece su actitud ante la vida: si hay que hacerlo se hace, si hay que cambiar el horario de su bar Plan B (Serranos, 38) se cambia y a las 7 de la mañana hay café con variedad de pinchos... Esa otra historia pero explica esta. «Hay que hacerlo todo radical. Es la manera de que me funcionen a mi las cosas. Medias tintas o en territorio gris nunca lleva a nada», asevera. «Primero tiramos de las canciones de Ultrapüs. Eran canciones mías que me llevaron a hacer canciones nuevas. El repertorio de ahora es nuevo en un 70 por ciento. Pero tenemos versiones, por ejemplo, de Invaders, el grupo de Julio Martín, el gran Julito». El repertorio de Turbina es una mezcla de esas dos vertientes, nueva y antigua, en donde las canciones conviven sin conflicto. Aquí también cuentan las etapas vitales. «Con el tiempo te pones más tolerante contigo mismo. No te exiges que las canciones sean estrofa, estribillo, estrofa, estribillo... O la temática de las letras. Con esta edad ahora te lo perdonas todo y si te tienes que poner radical te pones radical», afirma, además de remarcar que eso permite desmarcarse de estereotipos que hace unas décadas se imponían como fórmula única.

Metódicos y salvajes

Turbina creen que rescatan un espacio de punk rock que había quedado vacante, por lo que llegan dispuestos a jugar el partido completo de ser parte de la escena. «León está mejor que nunca en música, grupos, conciertos», dice. Y ellos, más metódicos y controlando todo lo mejor posible pero sin perder ese punto salvaje. Las canciones de ahora de Rober siguen manteniendo encendida la llama del punk: «Hablan de vivencias, de la noche, de los clásicos del rock, de las chicas, los amigos. Puede que tengan algo de política, pero no panfletaria. Tenemos nuestras ideas, que es ser buenas personas, somos de izquierdas. Pero no me meto con la gente que no lo haga así. Nuestras canciones tienen un poco más de macarreo. Pueden ir más de qué pasó una noche a las 2 de la mañana...», relata. También piensa, como portavoz de Turbina, que en León hay una tradición musical rock que se fragua a base de nombres de grupos que podrían estar encabezados por Los Cardiacos. «Queda la calidad. Yo en el bar procuro, aunque tenga horario de mañana, que suene música de calidad». Y en esa línea ellos aspiran a aportar la suya propia: «Vamos a grabar en el estudio de Jorge Coldan. Yo ahora estoy rescatando contactos de aquella otra época. Grabaremos primero un single con dos canciones y lo pondremos a la venta en la tienda de Juancho (Lizard). Intentaremos dar cuantos más conciertos mejor», relata. Y si lo dice lo hará. Pero con los pies en el suelo. Porque no cree que esté de moda el revivalismo generacional. «Para nada. Lo que está de moda es ser joven». Pero Turbina pide paso.