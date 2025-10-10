La Generación del 27 sonará al piano en casa Botines

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo Casa Botines Gaudí continúa su programa de conciertos Clave Gaudí. Esta vez lo hace con el concierto de la pianista Paula Ríos, el próximo martes, a las 19.30 horas en el semisótano del museo. Las entradas tienen un precio de diez euros por persona y se pueden adquirir en la taquilla y en la web de Casa Botines.Bajo el título La música en la generación del 27, en este concierto se demostrará la extraordinaria banda sonora de esta generación. Artistas como Buñuel, Alberti, María Lejárraga, Néstor de la Torre o Lorca participaron en proyectos musicales. Falla fue el ejemplo a seguir como compositor reconocido que supo aunar una fuerte identidad española con la modernidad europea y un profundo compromiso humanista. La música de esta generación bebió de Francia y se entregó a las vanguardias (hubo un estrecho contacto con Schönberg, Boulanger, Ravel...), pero también homenajeó al Barroco español, aprendió del folclore y del flamenco más puros y se divirtió con ritmos urbanos de jazz. La experimentación y ambición creadora de este feliz periodo fueron ligadas a una conciencia social que les empujó a intentar renovar la cultura y sociedad de su país. Paula Ríos desarrolla una intensa actividad como solista en España, Reino Unido, Francia, Italia, Hungría, Suiza, Alemania, Portugal y Argentina, y ha realizado grabaciones para RNE, TVE, Radio Suisse Romande, TVG, IB3 y RG. Investiga intensamente el repertorio del nacionalismo y las vanguardias en España. Es invitada a conferencias y congresos, y lleva a cabo proyectos con danza española. Su cedé Viento de Plata (Columna Música) recupera la obra de Jesús Bal y Gay y Rosa García Ascot, compositores de la generación del 27.