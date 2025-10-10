El libro más caro en la Feria del Libro Antiguo de León: Lorca y Alberti juntos

José Antonio Valladares muestra uno de los libros que pone a la venta en la Feria del Libro Antiguo.Virginia Moran

El algoritmo y la mercadotecnia aquí que se olviden de su hegemonía porque esta es una historia de sensibilidad cultural y a partir de ahí de pasión obsesiva librera que hace que el coleccionista o bibliófilo persiga tal o cual ejemplar del que ha tenido noticia y que quiere localizar, incluso comprar por cantidades que rondan los 6.000 o 7.000 euros, a toda costa. Por eso, cuando se le pregunta a José Antonio Valladares, leonés librero en Bilbao con su tienda Eurolibro, desde la ignorante simplificación que cuál es el libro más antiguo que atesora explica que «no se trata de eso aquí, porque eso serían facsímiles. Por ejemplo, el Libro de Horas de Isabel la Católica. Será un facsímil pero su realización y exclusividad como producto es de tal calidad que vale miles de euros. Pasen y, en este caso, más que lean adoren libros únicos que no volverá a ver en su vida. O igual sí.

Esto es la XXXII Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de León en donde más que libreros hay héroes que en tiempos de tan poca sustancia ponen en valor un objeto único como es el libro. José Antonio Diez, alcalde de León, inauguró este viernes esta entrañable feria que estará en la calle Legión VII del 10 al 26 de octubre en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Entre esos héroes se encuentra Valladares. En la feria ofrece un repertorio librero imbatible. Tiene libros como joyas a precios top. 6.000 euros al que quiera llevarse un libro único titulado Romancero gitano, con dibujos y textos de Rafael Alberti y firmado de su puño y letra. Es más que suficiente observarlo para admirarlo. Pero, ¿quién quiere comprar a esos precios, que por otra parte son oscilantes? «Son joyas que compran coleccionistas, bibliófilos, o gente que está en el negocio. Ese valor que le da la firma es incalculable», indica Valladares. El valor artístico, por ejemplo, de esta publicación se sustenta en los aguafuertes de Alberti, sus textos, su firma.

En algunos casos se llega a ese libro a través de varias carambolas: «Lo consigo comprándoselo en Valladolid a un librero de Valencia...», relata el leonés de la zona de Puente Almuhey.

José Antonio Valladares lleva toda la vida dedicándose a la venta de libros antiguos y de ocasión. Sobre este negocio ha creado toda una historia de libros que han pasado por su vida. Confiesa que se queda pocos y que en casa no tiene. Sobre si habrá heredero para este mitad trabajo mitad pasión dice que puede que una hija siga... Lo deja en el aire, porque parece que los tiempos van por otros derroteros. Pero mientras tanto, ahí tiene ese Libro de Horas de Isabel la Católica, cuyo original se encuentra en el Palacio Real en Madrid. «A ese original no se puede poner precio. ¿Qué valor puede tener?», se pregunta. Pero el facsímil, 5.000 euros.

La pregunta vuelve a la palestra. ¿Pero alguien quiere comprar así a capricho? No hay respuesta pero queda un hombre observando minuciosamente lo que ofrece Eurolibro.