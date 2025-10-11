Faragli y su mirada especial al piano, hoy en Eutherpe

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gianluca Faragli actúa hoy en los conciertos de Eutherpe (19.30 horas) en su sala ubicada en la calle Alfonso V, 10. Faragali se graduó con honores y mención honorífica en el Conservatorio Paganini de Génova. Continuó sus estudios en el Conservatorio Donizetti de Bérgamo donde, bajo la guía de Maria Grazia Bellocchio, obtuvo el Diploma Académico de II nivel con honores y, en 2024, el Máster de II nivel en Piano — interpretación de música contemporánea. Al mismo tiempo, perfeccionó sus habilidades con Enrico Pace en la Academia de Música de Pinerolo.

En 2024 fue lanzado su primer CD sobre la figura del compositor Ferdinand Ries para el sello Brilliant – Piano Classics. La grabación obtuvo 5 estrellas en la revista especializada luxemburguesa Pizzicato en la que el crítico musical Remy Franck se expresa de esta manera: «... (Gianluca Faragli) Se abstiene de cualquier tipo de fuerza, juega con muchos matices de colores y dinámicas, con un rubato muy sutil y una gran claridad articulatoria, y sobre todo concede una gran importancia al canto sensible donde es posible y apropiado». Ha participado en más de 30 concursos nacionales e internacionales de piano obteniendo varios primeros premios absolutos, entre ellos: 23º Concurso Europeo de Música Ciudad de Moncalieri; o el Premio Crescendo Città di Firenze.