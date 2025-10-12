Fundos recibe el II Premio del Centro Gaudí Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Gaudí Madrid, asociación dedicada a la promoción y divulgación de la obra y valores humanos de Antoni Gaudí, entregó su II Premio a la Investigación y Difusión a Fundos. Este reconocimiento destaca el trabajo que la fundación desarrolla desde 2017 para poner en valor el patrimonio gaudiniano en León y en el norte de España.

La entrega del galardón se celebró en la madrileña Real Iglesia Parroquial de San Ginés, en el marco de las IV Jornadas Nacionales Gaudí Madrid, que forman parte de la XXII Semana de la Arquitectura. El premio fue recogido por Raúl Fernández Sobrino, director del Museo Casa Botines Gaudí y del Departamento de Cultura y Patrimonio de Fundos.

En la misma jornada, Carlos Varela, jefe de Exposiciones y Colecciones de Fundos y conservador jefe del Museo Casa Botines Gaudí, impartió la conferencia Restaurar y musealizar un edificio de Gaudí en el siglo XXI: La Casa Botines.

El Museo Casa Botines Gaudí es el principal proyecto museístico de Fundos. Como museo del siglo XXI, en pleno contacto con la sociedad de su entorno, constituye un centro de investigación, conservación y exposición de su patrimonio histórico-artístico, cuyo fin es crear una plataforma que permita al conjunto de la ciudadanía el disfrute y la comprensión de su historia y su cultura.

El Museo custodia una parte importante de la colección de Fundos, formada por Bellas Artes y Artes Decorativas que abarcan 500 años de Historia del Arte en la Península Ibérica, desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XX. El hecho de que la colección se encuentre en un edificio histórico, construido por uno de nuestros arquitectos más universales, Antonio Gaudí, valedor por sí mismo de un espacio museográfico propio, ha condicionado las tres vías temáticas principales del Museo, sobre las que basculan sus propuestas en investigación, exposición, difusión y educación: el edificio, su arquitecto (Gaudí) y sus colecciones.

Fundos es una fundación privada que impulsa el desarrollo a través de la innovación en ámbitos como la cultura, la inclusión financiera o la formación, porque creemos que la innovación social tiene el poder de transformar comunidades al abordar desafíos con enfoques creativos y sostenibles. Al unir fuerzas, los agentes innovadores pueden generar impactos que propician un tejido social más fuerte, empoderando a las personas.