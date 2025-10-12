‘Sociopatías’, las tribunas de González

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sociólogo, escritor y divulgador Matías González, ha publicado nuevo libro. Asiduo colaborador de la sección de Tribuna del Diario de León saca al mercado la que supone ya su sexta obra literaria. En esta ocasión ha optado por el título Sociopatías. Prontuario Básico de Patología Social. Se trata, según explica el propio autor, de «un apretado ramillete de textos publicados en su mayor parte en la página 4 de este Diario», en las que disecciona con la pluma de su bisturí siempre bien afilado «las lacerantes carnes de la mundanidad presente». En escuetos textos de concentrada prosa, el autor ofrece «un pequeño catálogo de esas minúsculas dolencias, enfermedades y afecciones que en forma de hábitos, creencias y hechos alteran la salud social de nuestro tiempo». De nuevo opta por una distribución exclusiva en el portal de Armazón.com.