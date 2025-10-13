Tres noches en el Auditorio con la Joven Orquesta Nacional de España

La Joven Orquesta Nacional, perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, fue creada en 1983.dl

La Joven Orquesta Nacional de España (Jonde), unidad dependiente del Inaem (Ministerio de Cultura), recala estos días en León 8en concreto, ayer 12, hoy 13 y mañana 14 de octubre) dentro de una gran gira de conciertos de música de cámara que la llevará por seis ciudades españolas. En total 18 conciertos con tres programas diferentes que reúnen 13 obras para formaciones camerísticas de gran formato, con repertorios clásicos, románticos y obras del siglo XX y XXI.

Entre el 7 y el 16 de octubre, 60 integrantes de la Jonde, junto a profesorado invitado, ofrecerán un total de 18 conciertos en seis ciudades españolas: Las Navas del Marqués (Ávila), Segovia, Madrid, León, Burgos y Soria.

En el caso de la ciudad de León los conciertos se celebran a las 19.30 horas, Todos ellos en el Auditorio Ciudad de León. Las invitaciones se pueden recoger en el Auditorio Ciudad de León en horario de 9.00 a 14.00 horas hasta el 7 de octubre. Se pueden recoger dos invitaciones por persona. También se podrán recoger el mismo día de las actuaciones dos horas antes de su inicio.

El ciclo reúne un total de 13 obras para formaciones camerísticas de gran formato, una selección excepcional en la que conviven repertorios clásicos, románticos, obras del siglo XX y XXI, y dos estrenos en España: Haikus del mar (2010) de J. M. López López e Ionisation (1929–31) de E. Varèse, en su versión para seis percusionistas.

Asimismo el programa presenta también una muestra de obras fundamentales del repertorio universal de música de cámara como la Gran Partita de W.A. Mozart, Historia del soldado de I. Stravinsky, el Octeto de F. Mendelssohn y Metamorphosen, versión para septeto de cuerda, de R. Strauss, entre otras. A través de esta propuesta artística se refuerza la vocación de la JONDE de formar a las nuevas generaciones al más alto nivel y acercar al público un repertorio exigente, variado y de gran interés musicológico.

El proyecto ahonda en el vínculo entre los músicos de la JONDE y un prestigioso equipo artístico y académico integrado por intérpretes de referencia en el panorama nacional e internacional. Bajo la coordinación del reconocido pianista y docente Kennedy Moretti, esta iniciativa reúne a figuras como Asier Polo (violoncello), Lorenzo Ferrándiz (percusión), María José Rielo (fagot), Anaís Romero (trompa), Guillermo Sánchez Lluch (contrabajo), José Martínez Antón (tuba) y Liana Gourdjia (violín).

Avalado por su extensa trayectoria concertística y académica la presencia de Kennedy Moretti asegura la coherencia formativa y artística del ciclo, consolidando la transmisión de los valores profesionales y humanos que la JONDE aspira a fomentar en sus jóvenes músicos.

La gira de conciertos de la JONDE se realiza gracias a la colaboración con las siguientes instituciones: Castillo Palacio de Magalia (INAEM – Ministerio de Cultura), Fundación Don Juan de Borbón, Centro Nacional de Difusión Musical (INAEM – Ministerio de Cultura), Ayuntamiento de León, Sociedad Filarmónica de Burgos y Festival Otoño Musical Soriano.

Para hoy, con María José Rielo (fagot), José Martínez Antón (tuba) y Asier Polo (violoncello), interpretarán, entre otras, obras de Charles Gounod (1818-1893), Petite symphonie, CG 560 (1885), Nikos Skalkottas (1904-1949), Octeto, AK 30 (1931), John Stevens (1951), Moondance (1989) y Nogueroles.