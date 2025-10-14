García Ortega presenta 'Madre mujer muerta'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mañana miércoles 15 de octubre, a las 19.30 horas, Espacio Factor (San Feliz de Torío) acoge la presentación del escritor y editor Adolfo García Ortega, con quien se dialogará en torno a su último libro Madre mujer muerta que acaba de ver la luz de la mano de Galaxia Gutenberg. El acto se enmarca dentro del ciclo Bienvenido Mr libro que organiza Factor Espacio San Feliz.

Adolfo García nació en Valladolid en 1958. Es escritor, traductor y articulista. Sus cuentos están recogidos en el volumen Verdaderas historias extraordinarias (2013) y ha reunido su poesía completa en Animal impuro (2015), a la que se suman Kapital (2020) y Milicia (2022). Ha escrito las novelas Mampaso (1990), Café Hugo (1999), Lobo (2000), El comprador de aniversarios (2003), Autómata (2006), El mapa de la vida (2009) y Pasajero K. (2012).

Madre mujer muerta está ambientada a finales del siglo XIX. La joven Galia Cervino busca un lugar en el mundo donde ser feliz. Sin embargo, el mundo en que vive es una maraña de obstáculos y dificultades que presagian el drama, en lo social y en lo físico. Galia cruzará su vida con la de Luis Selva, un médico culto, solitario y atormentado por su naturaleza homosexual, quien la rescatará de su destino y reconstruirá la historia de la joven con consecuencias imprevisibles, llegando a un límite que no siempre es fácil traspasar: él querrá ser ella, como redención y como venganza.

ser actual

Ambientada en la Castilla que empieza a abrirse a la industria y a los conflictos sociales, la nueva novela de Adolfo García Ortega aborda de manera original cuestiones como la maternidad, las clases sociales, el amor y la liberación real de la mujer en un contexto de dureza y desigualdad. En este singular y emocionante relato, se refleja la reivindicación de la mujer en los albores de un feminismo que retrata la aspiración de las jóvenes a ser ellas mismas, cuando la sociedad se lo impedía cruelmente. Madre mujer muerta es una novela realista cargada de un simbolismo que logra seguir siendo actual.