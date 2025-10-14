Vuelve el retablo de San Martín de la Cueza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hace escasos días varios transportes de grandes dimensiones se detenían en las puertas del templo parroquial de San Martín de la Cueza. Sus vecinos llevan cuatro años anhelando volver a ver presidir el altar de su iglesia parroquial el retablo del S.XVl que partió en agosto de 2021 hacia el taller de restauración del obispado de León.

La insistencia de la Junta Vecinal y un primer impulso del ILC a través del programa de Restauración de Bienes Muebles en 2019 que subvencionó la restauración del primero de los lienzos con un importe de 1875, 50 euros, desvelaba que la obra escondida detrás del humo que cubría los lienzos teñidos de negro, reunía calidad, valor y contenido digno de recuperar.

La artífice de tan singular y arduo trabajo ha sido la restauradora del taller del obispado, Marta Eva Castellanos, quien ha luchado sin descanso con barnices que desprender, lienzos raídos y pinturas descompuestas hasta lograr sacar la obra de la situación de deterioro en que se encontraba. El taller de restauración del Obispado de León constituye el único enclave en la provincia para poder llevar a cabo actuaciones de este tipo que permiten la puesta en valor y recuperación de piezas dignas de exposición y que de otra manera los pueblos serían incapaces de acometer. «Constituye una oportunidad de salvarse al valioso patrimonio legado de nuestros antepasados, que estuvo a punto de ser quemado y destruido a no ser por el trabajo del taller», manifiesta Rosa María Quintanilla